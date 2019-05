MotoGp – Bagnaia ‘ruba’ la Q2 a Valentino Rossi a Jerez | il gesto del giovane rookie al

sportfair

(Di sabato 4 maggio 2019) Ildi Peccodopo aver ‘rubato’ la Q2 ade la Frontera Weekend amaro perde la Frontera: il venerdì di prove libere e le qualifiche di oggi in Spagna non hanno regalato al Dottore lo stesso sorriso che ha sfoggiato nelle prime gare della stagione 2019 di. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2 del Gp di Spagna, a causa di un errore che gli ha impedito di completare il suo ultimo giro, al termine del quale avrebbe potuto accedere nella seconda fase delle qualifiche.Al suo posto, alle spalle di Vinales, si è piazzato il suo allievo Pecco, che al termine della Q1 si è quasi scusato col suo maestro.Late drama in Q1! @mvkoficial12 makes it through for @Yamahabut a last gasp effort sees @Peccobump @ValeYellow46 out! #SpanishGP ...

filippo898 : RT @DanieleRaponi: #Morbidelli ???? 2º #Yamaha #Dovizioso ???? 4º #Ducati #Petrucci ???? 7º #Ducati #Bagnaia ???? 10º #Ducati #Rossi ???? 13º #Yamaha… - phichahyun : RT @gponedotcom: Bagnaia: “Rossi? Non credo che la VR46 mi licenzi”: Miller: “Anche Dovizioso non è arrivato in Q2 ad Austin. Peccato, ho p… - gponedotcom : Bagnaia: “Rossi? Non credo che la VR46 mi licenzi”: Miller: “Anche Dovizioso non è arrivato in Q2 ad Austin. Peccat… -