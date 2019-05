MotoGp | Bagnaia estromette Valentino Rossi dalla Q2 | la speranza di Pecco è di… non

MotoGp – Bagnaia ‘ruba’ la Q2 a Valentino Rossi a Jerez : il gesto del giovane rookie al suo maestro [VIDEO] : Il gesto di Pecco Bagnaia dopo aver ‘rubato’ la Q2 a Valentino Rossi a Jerez de la Frontera Weekend amaro per Valentino Rossi a Jerez de la Frontera: il venerdì di prove libere e le qualifiche di oggi in Spagna non hanno regalato al Dottore lo stesso sorriso che ha sfoggiato nelle prime gare della stagione 2019 di MotoGp. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2 del Gp di Spagna, a causa di ...

Griglia di partenza MotoGp - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Vinales e Bagnaia accedono al Q2 - fuori Valentino Rossi : Griglia DI partenza GP Spagna 2019 – MotoGP CLASSIFICA Q1: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.6 1’37.164 2 63 Francesco Bagnaia ITA Pramac Racing Ducati 284.8 1’37.299 0.135 / 0.135 3 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.4 1’37.371 0.207 / 0.072 4 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 286.3 1’37.406 0.242 / 0.035 5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati ...

MotoGp – Viñales domina la Q1 a Jerez - Pecco Bagnaia beffa un deludente Valentino Rossi : Il pilota spagnolo si qualifica alla Q2 delle qualifiche di Jerez insieme a Pecco Bagnaia, che esclude Valentino Rossi di 72 centesimi Sono Maverick Viñales e Pecco Bagnaia i due piloti che si qualificano alla Q2 delle qualifiche di Jerez, niente da fare dunque per Valentino Rossi che continua a non digerire la pista spagnola. Lo spagnolo della Yamaha chiude davanti a tutti, seguito da uno strepitoso Bagnaia che, sfruttando la scia di ...

MotoGp – Bagnaia in netta crescita - nelle Fp2 di Austin un 10° posto che vale tanto : “abbiamo fatto una moto che mi fa sentire meno le buche” : La soddisfazione di Pecco Bagnaia dopo le seconde prove libere del Gp di Austin: le parole del giovane pilota del Team Pramac E’ show Yamaha ad Austin: nella seconda sessione di prove libere in Texas è stato Maverick Vinales il più veloce, seguito da Marc Marquez, che ha ‘spezzato’ quella che sarebbe stata una splendida doppietta Yamaha. valentino Rossi, infatti, si trovava al secondo posto, alle spalle del suo compagno ...

MotoGp – Bagnaia pronto per Austin - Pecco riparte dalla vittoria in Moto2 : “ci stiamo lavorando” : Dopo il Gp d’Argentina, Pecco Bagnaia palesa le sue sensazioni in vista della gara in Texas sul circuito delle Americhe Il campionato mondiale di MotoGp sbarca in Texas in occasione del terzo appuntamento di stagione. Dopo la vittoria in solitaria di Marc Marquez in Argentina, ad Austin il favorito è sempre il pilota spagnolo della Honda. Prima di vedere i piloti scendere in pista, il giovedì del weekend del Gp delle Americhe si è ...

MotoGp – Lamborghini sponsor principale delle Pramac di Bagnaia e Miller ad Austin : Lo sponsor Lamborghini sulle Ducati Pramac di Francesco Bagnaia e Jack Miller in occasione del Gp del Texas La collaborazione tra Pramac Racing e Automobili Lamborghini si rafforza durante il weekend del terzo round del campionato mondiale di MotoGp. Sia Jack Miller, che il compagno di squadra Francesco Bagnaia, sfoggeranno sulla propria Ducati Desmosedici il logo del famoso marchio automobilistico italiano come sponsor principale. Ma le ...

MotoGp – Pecco Bagnaia in fiducia : “in Argentina ho imparato una cosa importante. Ad Austin per fare bene” : Pecco Bagnaia in fiducia dopo la buona prova offerta in Argentina: il pilota della Ducati Pramac ha studiato nuovi aspetti della sua moto ed è pronto a metterli in pratica ad Austin Il salto in MotoGp non è mai facile per i piloti provenienti dalle classi inferiori, anche se si è campioni in carica in Moto2. Pecco Bagnaia lo sa bene, avendo totalizzato appena due punti in due gare, frutto del ritiro in Qatar e della 14ª posizione in ...

MotoGp – Bagnaia consapevole in Argentina : “credo di aver sbagliato a preparare le gomme” : Qualifica deludente per Pecco Bagnaia in Argentina: le parole del giovane pilota del Team Pramac dopo un sabato complicato a Termas de Rio Hondo Marc Marquez ha conquistato ieri la pole position del Gp d’Argentina: lo spagnolo della Honda si è lasciato alle spalle Vinales e Dovizioso, mentre Valentino Rossi aprirà la seconda fila. Sabato difficile invece per il giovane allievo del Dottore, Bagnaia, che non è riuscito a far meglio del ...

Francesco Bagnaia : altezza - fidanzata e carriera in MotoGp : Francesco Bagnaia: altezza, fidanzata e carriera in MotoGP Chi è Francesco Bagnaia Nato a Torino il 14 Gennaio 1997, Francesco Bagnaia si fa notare con le Minimoto, diventando campione europeo di MiniGP nel 2009. Dopo qualche stagione nelle serie minori, esordisce in Moto3 nel 2013 con il team San Carlo Italia, guidando una FTR M313, ed avendo come compagno di squadra Romano Fenati. Nel 2014 entra a far parte del neonato SKY Racing Team ...

MotoGp – Pecco - dove guardi? L’esilarante ‘gaffe’ di Bagnaia nella foto ufficiale della categoria regina : L’esilarante scatto di gruppo diventa virale: la simpatica ‘gaffe’ di Pecco Bagnaia nel suo primo giorno da pilota di MotoGp E’ tutto pronto sul circuito di Losail per le qualifiche del primo appuntamento stagionale. A breve si disputeranno le qualifiche della MotoGp del Gp del Qatar, ma intanto sui social impazza una esilarante foto che riguarda l’esordiente Pecco Bagnaia. Sui social sta diventando virale uno ...

MotoGp - Risultati FP3 GP Qatar 2019 : Marquez precede un super Bagnaia. Valentino Rossi cresce - ma non evita la Q1 : Marc Marquez primeggia anche quando non forza al suo massimo. Lo spagnolo della Honda, infatti chiude al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2019 di MotoGP con il tempo di 1:54.677, dimostrando come il suo feeling con la nuova moto sia davvero eccellente. Il campione del mondo in carica ha lavorato sul passo gara, montando le mescole più dure a disposizione, quindi ha cercato il tempo nel finale, trovando il ...

MotoGp – Bagnaia tra emozioni e… sfortuna dopo le prove libere in Qatar : “quando entro in pista io non c’è nessuno” : Pecco Bagnaia e la speranza di poter ‘spiare’ i grandi campioni della MotoGp in pista: le sensazioni del giovane pilota del Team Pramac al termine delle sue primissime prove libere da pilota della categoria regina E’ terminata la prima giornata di prove libere del primissimo weekend di gara del Motomondiale. I piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Losail per lavorare sodo in vista della ...