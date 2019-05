Moto2 | risultato qualifiche GP Spagna 2019 | Jorge Navarro è in pole position | Bulega 5°

Moto2 - risultato FP3 GP Spagna 2019 : Remy Gardner abbatte il record della pista - grande ritorno di Nicolò Bulega : Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team) fa segnare il tempo di 1.41″393 e abbatte il record della pista sul circuito di Jerez durante la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP di Spagna 2019 del Mondiale di Moto2. Il figlio d’arte australiano precede di 109 millesimi lo spagnolo Alex Marquez (Marc VDS) e la Kalex Team Gresini del britannico Sam Lowes. In particolare, nel tempo dello spagnolo salta agli occhi il ...

Moto2 - GP USA 2019 : risultato e classifica. Vince Tom Luthi - Mattia Pasini 4° - Lorenzo Baldassarri cade : E’ di Thomas Luthi la vittoria del GP degli USA, terza prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Austin lo svizzero del Team Dynavolt Intact GP si è imposto in solitaria, precedendo il compagno di squadra Marcel Schrötter (+2″532) e lo spagnolo Jorge Navarro (+3″836) su una sorprendente Speed Up. Degni di menzione Mattia Pasini e Luca Marini. Il romagnolo, rientrano nel Circus per sostituire l’infortunato ...

Moto2 - GP Usa 2019 : risultato warm-up. Alex Marquez firma il miglior tempo appena davanti a Navarro e Schrotter - 4° Marini : Alex Marquez (KAlex) firma il miglior tempo del warm-up mattutino e si candida ad un ruolo da protagonista nel Gran Premio della Americhe 2019, terzo round stagionale del Mondiale Moto2. Il centauro spagnolo del Team EG 0,0 Marc VDS, fratello del sette volte campione iridato Marc, si è imposto al termine di uno dei turni più equilibrati ed interessanti del 2019 con un miglior tempo di 2’11″016 sufficiente per precedere il ...

Moto2 - GP Usa 2019 : risultato qualifiche. Marcel Schrötter conquista la pole - Lorenzo Baldassarri solo 15° : E’ del tedesco Marcel Schrötter la pole position del GP degli Stati Uniti, terza prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Austin il centauro tedesco del Dynavolt Intact GP ha siglato il best time di 2’10″785, sciorinando nel Q2 una prestazione degna di nota. Una giornata, giusto ricordarlo, caratterizzata dalle condizioni climatiche molto difficili, che ha costretto l’organizzazione a rimandare più volte le ...

Moto2 - GP Usa 2019 : risultato prove libere 2. Schrotter fa il vuoto - risale Lorenzo Baldassarri : Il tedesco Marcel Schroetter si conferma a proprio agio sul circuito di Austin e, dopo aver dominato le FP1, si conferma anche nel corso della seconda sessione di prove libere 2 della classe Moto2 nel GP delle Americhe 2019. L’esperto centauro della Kalex Dynavolt ha primeggiato con il crono di 2’09″982, rifilando ben mezzo secondo al compagno di squadra Thomas Luthi: l’elvetico, fermatosi a 0.508 dalla vetta, ha comunque ...

Moto2 - Risultato Warm-up GP Argentina 2019 : Marcel Schrotter vola - ma Luthi e Lowes sono vicini - gli italiani faticano : Il Warm-up del Gran Premio di Argentina di Moto2 ha avuto due grandi protagonisti: il cielo plumbeo e Marcel Schrotter. Dopo la pioggia della nottata, infatti, la mattinata di Termas de Rio Hondo vede dense nuvole pericolose ma, per il momento, il tracciato rimane assolutamente asciutto. Il più veloce in questi 20 minuti di sessione, dunque, è Risultato il tedesco del team Kalex Dynavolt con il tempo di 1:42.693 il nuovo record della pista ...

Moto2 - Risultato qualifiche GP Argentina 2019 : Xavi Vierge centra la pole position su Schrotter e Lowes - indietro gli italiani : Gli italiani non piazzano il colpo giusto ed è lo spagnolo Xavi Vierge a centrare la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Il pilota nato a Barcellona conquista la sua seconda partenza al palo della carriera, al 61esimo GP disputato, mettendo a segno il nuovo record del circuito di Termas de Rio Hondo per quanto riguarda la classe mediana. L’alfiere del team Kalex EG 0,0 VDS, infatti, chiude le sue qualifiche in ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Argentina 2019 : Remy Gardner di un soffio su Marini e Luthi - Bulega sesto - Baldassarri si salva dalla Q1 : L’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) conferma il suo ottimo inizio di stagione e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Dopo un turno equilibratissimo e combattuto, Gardner comanda la classifica dei 14 piloti che eviteranno la Q1 nel corso delle qualifiche (che scatteranno alle ore 17.30) chiudendo con il tempo di 1:42.815, il migliore di questo fine settimana di Termas de Rio ...

