Mostra fotografica di Moro a Link Campus

'Borderless - Sguardi senza confini' : a Catania la nuova edizione della Mostra fotografica : Sarà inaugurata sabato 4 maggio, a partire dalle 17:30, alla Galleria di Arte Moderna, in via Castello Ursino 26 (angolo via Transito 58) a Catania, la nuova tappa della collettiva fotografica itinerante intitolata "Borderless-Sguardi senza confini", curata e organizzata dalla professoressa Graziella Bellone, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alla Cultura Barbara Mirabella. La mostra, che è già stata presentata con ...

A Palermo "Boys Don't Cry" - la Mostra fotografica dei migranti : Roma, 24 apr., askanews, - Una mostra fotografica a sfondo sociale. Fino al 19 maggio al Centro Internazionale di Fotografia di Palermo, "Boys Don't Cry", un progetto che ha coinvolto un gruppo di ...

Reggio Calabria : a Palmi la Mostra fotografica "La Piana nella Resistenza" : Realizzando qui questa mostra, all'interno della sala nella quale si riunisce la più alta assise palmese, mandiamo oggi un messaggio forte, di grande importanza politica e simbolica'. 'Si tratta di ...

“Boys don’t cry” - a Palermo la Mostra fotografica dei migranti a cura di Ludovica Anzaldi : Venerdì 19 aprile si inaugura, presso il Centro Internazionale di Fotografia di Palermo, diretto da Letizia Battaglia, la mostra "Boys don't cry", a cura di Ludovica Anzaldi. L'esposizione è frutto del workshop di un mese con i migranti ospiti del Centro d'accoglienza Asante dell'isola siciliana.Continua a leggere

A Cervia presentazione della Mostra fotografica collettiva "Straordinario Quotidiano" : Il workshop intende approfondire il mondo della immagine fotografica nelle sue varie forme, dalla produzione alla divulgazione passando attraverso tecniche, consigli, confronti, modalità e pratica ...

Nella Tuscia “storming the skies” - la Mostra fotografica sulla Grande Guerra : Vitorchiano (VT). Il 4 aprile 2019, presso l’Auditorium del Comune di Vitorchiano, il Generale di Brigata Pietro Addis, Comandante della

Volti di Passione : al Palazzo Jung di Palermo - la Mostra fotografica di Massimiliano Ferro : Mercoledì 24 aprile, alle ore 17:30, presso Palazzo Jung -Sala Paolo Borsellino - in via Lincoln n.71, alla presenza del direttore Turismo, Attività produttive, Sport, Cultura Filippo Spallina e del presidente Commissione Consiliare Cultura Francesco Bertolino, verrà inaugurata la mostra fotografica di Massimiliano Ferro "I Volti di Passione", organizzata e curata da Graziella Bellone. Volti di Passione "Il progetto fotografico di Massimiliano ...

La Mostra fotografica “Lavori in corso” celebra il decennale del sisma dell'Aquila : Dopo il grande successo della prima edizione cinque anni fa, dal 5 aprile all'Aquila l'inaugurazione, in corso Vittorio Emanuele, al civico 35 della mostra "Lavori in corso"- Passato, Presente e Futuro, in occasione del decennale del sisma all'Aquila. L'iniziativa ha uno scopo benefico: le donazioni libere, verranno interamente devolute al reparto di Neonatologia dell'Ospedale della città, il San Salvatore, per portare avanti il progetto ...

Roma è donna : la Città Eterna in 100 volti femminili : la Mostra fotografica ai Musei Capitolini : Dalla rom alla presidente del Senato fino alla tassinara. Cento volti di donne per raccontare la Roma di oggi, attraverso un viaggio di 18 mesi che il fotografo Jacopo Brogioni ha fatto per i ...