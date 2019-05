Alcuni giocatori di MORTAL KOMBAT 11 stanno aggirando il grinding con exploit - Noob Saibot controllato dall'IA e marchingegni per premere i pulsanti del controller : La nostra recensione di Mortal Kombat 11 ci ha messi di fronte a quello che sembra a tutti gli effetti il miglior capitolo della serie di NetherRealm Studios ma al di là degli elogi non mancano di certo delle criticità, in particolare a livello di grinding e progressione.Il grinding selvaggio non piace praticamente a nessuno ma non tutti i giocatori reagiscono come Alcuni utenti segnalati da Eurogamer.net. Ci sono almeno tre modi per aggirare il ...

MORTAL KOMBAT 11 : NetherRealm Studios regala un MEGA PACK di monete - cuori - cristalli e anime : Dopo il debutto di Mortal Kombat 11 molti si sono trovati di fronte qualcosa di inaspettato, la presenza di microtransazioni tutt’altro che economiche, pensate per coloro che vogliono accaparrarsi skin e oggetti esclusivi di vario tipo con denaro reale. Inutile dire che tale mossa ha suscitato delle polemiche tra i giocatori, i quali non hanno esitato ad esprimere il proprio disappunto nei confronti di NetherRealm Studios. La casa ...

Grazie ad una mod - MORTAL KOMBAT 11 può ora essere giocato completamente a 60 fps : Mortal Kombat 11 è disponibile da circa una settimana ed ha conquistato pubblico e critica, tuttavia molti giocatori PC hanno storto il naso davanti alla scelta (da parte degli sviluppatori) di bloccare il frame rate a 30 fps, durante momenti specifici come le intro e le fatality. Davvero un peccato, considerando che per il resto (e su tutte le piattaforme) il gioco gira a 60 fps.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il modder Endri Lauson ...

MORTAL KOMBAT 11 : alcuni ex dipendenti parlano degli straordinari all'interno di NetherRealm Studios : Ultimamente sono saltati all'occhio alcune notizie riguardanti una serie di studi di sviluppo che hanno avuto a che fare con il "crunch", parola inglese che indica gli straordinari lavorativi faticosi utilizzati dagli studi in previsione di pubblicare un gioco nel periodo prestabilito.Molto spesso però, questi straordinari richiedono molte ore spese a lavorare su giochi, causando stress e nervosismo all'interno del team. Secondo quanto riportato ...

Guida alla Krypta di MORTAL KOMBAT 11 - come sbloccare tutte le aree segrete : Chi ci sta giocando lo sa bene, la Krypta di Mortal Kombat 11 è un po' il cuore pulsante dell'ultima incarnazione della celebre saga picchiaduro. Disponibile dallo scorso 23 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In questa area messa a punto dal team di sviluppo NetherRealm Studios è possibile sbloccare nuove Fatality/Brutality, costumi alternativi e tanto altro. Si tratta insomma di una grande isola esplorabile piena di ...

Days Gone batte MORTAL KOMBAT 11 e si rivela il miglior lancio del 2019 in UK per copie fisiche vendute : La nostra recensione di Days Gone non ci ha messi di fronte a un titolo perfetto né alla migliore esclusiva targata Sony ma a quanto pare la nuova IP creata da Sony Bend Studio ha ricevuto un'accoglienza niente male in uno dei mercati più importanti dell'industria videoludica, il Regno Unito.Come da tradizione i dati riportati da Eurogamer.net si concentrano esclusivamente sulle vendite a livello di copie fisiche e da questo punto di vista ...

MORTAL KOMBAT : Un brand che ha superato il medium - editoriale : Dintorni di Chicago, 1991: dall'ingegno di Ed Boon e la penna di John Tobias inizia a scaturire quella scintilla creativa che, in breve tempo, avrebbe gettato le fondamenta dell'intramontabile brand di Mortal Kombat. La discussione infuria nei corridoi degli uffici di Midway Games: la natura dell'opera continua a mutare per forma e dimensioni e non è chiaro se il prodotto debba configurarsi come fighting game o prendere una deriva più action, ...

MORTAL KOMBAT 11 : NetherRealm regala un bundle di valute per scusarsi dell'elevato livello di difficoltà delle Torri : Gli sviluppatori di NetherRealm regaleranno un set di valute a tutti i giocatori di Mortal Kombat 11 e ridurranno l'elevato tasso di sfida delle Torri del Tempo.Le Torri del Tempo sono una modalità dinamica e con una serie di sfide a tempo limitato dove i giocatori devono affrontare degli avversarti guidati dall'IA per ottenere le ricompense in palio.Il problema è che molte di queste Torri sono estremamente difficili, al punto che per una fetta ...

Guida a tutte le Fatality di MORTAL KOMBAT 11 : ecco i tasti per eseguirle facilmente : Le Fatality di Mortal Kombat 11 sono un elemento fondamentale nell'economia complessiva del gioco, disponibile dallo scorso 23 aprile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Come lo sono state per gli altri episodi della celebre e sanguinolenta saga di picchiaduro ad incontri, tornata sulle piattaforme di ultima generazione grazie all'impegno degli sviluppatori di NetherRealm Studios e del publisher Warner Bros. Games. ecco perché, ...

Con la prima mod di MORTAL KOMBAT 11 arrivano Sektor - Cyrax e Kronika : Mortal Kombat 11 è stato lanciato da poco, eppure in rete è già uscita la prima mod per il gioco, realizzata da un fan che voleva rendere giocabili dei personaggi che avremo solamente la possibilità di affrontare nella modalità storia.Come riporta WCCFtech infatti, la mod in questione rendere utilizzabili i combattenti Sektor, Cyrax e Kronika, il quale è inoltre anche il boss finale delle Torri Classiche.Trattandosi di un'aggiunta non ufficiale, ...

Polemiche per MORTAL KOMBAT 11 - i costumi costano troppo? Facciamo chiarezza : Ora che Mortal Kombat 11 è finalmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One - arriverà anche su Nintendo Switch il prossimo 9 maggio -, gli appassionati di picchiaduro ad incontri possono godersi quella che, a detta della stampa, rappresenta una delle incarnazioni meglio riuscite della leggendaria saga. I ragazzi di NetherRealm Studios hanno fatto le cose in grande per il ritorno di Scorpion, Sub-Zero e di tutti gli alti celebri ...

Recensione di MORTAL KOMBAT 11 per Xbox One - la next gen mostra fin troppi dettagli : Nel 1992 arrivò per la prima volta nelle sale giochi il picchiaduro della casa produttrice Midway "Mortal Kombat", realizzato con grafica digitale tramite fotogrammi presi da veri attori che davano ai personaggi come Scorpion, Sub Zero, Liu Kang ecc. una sensazione di realtà in stile film; una tecnica vista sempre dalla stessa casa produttrice qualche tempo prima con il gioco Pit Fighter. La cosa che colpiva era la presenza di sangue e la ...

MORTAL KOMBAT 11 : Recensione e Gameplay Trailer : La saga di Mortal Kombat continua con l’11° capitolo, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione,dopo aver trascorso del tempo in compagnia di Sub Zero, Scorpion, Raiden ed i più celebri lottatori del roster. Mortal Kombat 11 Recensione Mortal Kombat 11 prosegue le meccaniche e novità introdotte nei precedenti capitoli, con l’aggiunta di contenuti inediti rivolti a rendere l’esperienza ...