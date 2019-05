Miur pubblica decreto direttoriale sui costi per istanza di accesso agli atti

Università : il Miur pubblica le date dei test d’accesso a Medicina e Veterinaria : pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) l’avviso con le date delle prove di accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale. Per quanto riguarda la sanità si parte il 3 settembre con Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana. Segue Medicina Veterinaria il 4 settembre; Professioni Sanitarie l’11 settembre; Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e ...