Milano | ecco la nuova baraccopoli rom sul Lambro

Milano - rom riconquistano il Lambro. Ecco il nuovo insediamento abusivo : Aurora Vigne La denuncia della Sardone: "Ormai i rom, tra occupazioni senza titolo di case popolari, campi irregolari ma tollerati dal Comune, baraccopoli lungo tangenziali, ferrovie e fiumi, sono i padroni incontrastati dell’abusivismo a Milano" In via Rizzoli a Milano, lungo il corso del fiume Lambro, è spuntata una nuova baraccopoli rom. In particolare, si tratta di capanne di legno costruite abusivamente sull’area verde che ...

Milano - dalle Colonne a corso Como : ecco la mappa delle zone rosse : Milano, 3 maggio 2019 " dalle Colonne di San Lorenzo a corso Como. Dalla Darsena all'Arco della Pace. Inizia a delinearsi la mappa delle cosiddette «zone rosse» che potrebbero essere istituite nelle ...

Superstrada 36 - riaperta una sola corsia : traffico bloccato da Lecco a Milano : Lecco, 1 maggio 2019 - Sembra reggere al controesodo del ponte del Primo maggio la Superstrada ad una sola corsia tra Mandello e Perledo . Al momento infatti dalla provincia di Sondrio e dalla ...

Rita Ora : ecco chi aprirà il concerto di questa sera a Milano : Can't wait! The post Rita Ora: ecco chi aprirà il concerto di questa sera a Milano appeared first on News Mtv Italia.

«Radio Italia Live» quest’anno si fa in tre : ecco gli artisti che vedremo a Milano : Radio Italia Live 2019: il cast di MilanoRadio Italia Live 2019: il cast di MilanoRadio Italia Live 2019: il cast di MilanoRadio Italia Live 2019: il cast di MilanoRadio Italia Live 2019: il cast di MilanoRadio Italia Live 2019: il cast di MilanoRadio Italia Live 2019: il cast di MilanoRadio Italia Live 2019: il cast di MilanoRadio Italia Live 2019: il cast di MilanoRadio Italia Live 2019: il cast di MilanoRadio Italia Live 2019: il cast di ...

Milano - sparatoria in via Cadore : agguato al grossista della cocaina. Ecco chi è la vittima : Enzo Anghinelli : Un uomo di 46 anni a bordo di un’auto ferma al semaforo di via Cadore è stato raggiunto da almeno sei colpi di pistola partiti da uno scooter con due persone in sella, poco prima delle 8. La vittima ha precedenti per spaccio di droga

Milano - biglietto Atm a 2 euro dal 1° luglio . Ecco cosa cambia : Da luglio cambia il sistema di tariffario del trasporto pubblico milanese. Vanno in pensione i vecchi biglietti Atm da 1,50 euro. L’assemblea dell’agenzia di bacino del trasporto pubblico mercoledì 10 aprile ha dato il via libera definitivo (all'unanimità, assente la Regione) alla riforma che aumenta a 2 euro il ticket dell’area urbana, il più caro d’Italia. Il biglietto sarà però valido anche nei Comuni vicini a Milano. La nuova tariffazione ...

A Milano arriva BluE : ecco la mobilità del futuro : Dalla mobilità alla logistica, dalla ricerca agli spazi urbani, fino al design, tecnologia e rispetto dell’ambiente vanno sempre di più a braccetto e tracciano le linee di un mondo nuovo e che in parte stiamo già vivendo. È proprio per raccontare questo mondo, le sue implicazioni con la politica e l’economia e le connessioni con la vita di tutti i giorni che è nato il format BluE patrocinato dal Comune di Milano. ”La rivoluzione elettrica ...

Mobilità - ecco le città elettriche : Milano capofila ma c’è una rivoluzione in atto : A Milano il 52 per cento degli spostamenti in città avviene senza inquinare l’ambiente. Perché si sceglie di andare in bicicletta o e-bike, con i mezzi pubblici a trazione elettrica, compresi i treni urbani o anche a piedi. Il capoluogo lombardo non è l’unica realtà dove è possibile scoprire che c’è una Mobilità che cambia in Italia, da Nord a Sud, elettrica, connessa, condivisa e multimodale. Capace di ridurre lo smog e affrontare la sfida ...

Sassari batte Milano - Pozzecco dà la carta di credito ai giocatori : 'Andate a festeggiare' : Una vittoria che li colloca in piena corsa playoff. Un successo arrivato, in maniera netta, sul parquet dei campioni in carica. I giocatori di Sassari hanno compiuto una straordinaria impresa nell'...

Fuorisalone - ecco il programma dell'Home Festival Pop-Up Store in Via Tortona a Milano : ... in una location immersa nel verde del parco San Giuliano di Mestre, dove ristorazione, sport, cultura e intrattenimento si fondono in una "casa" che non ha eguali a livello nazionale e che si ispira ...

Milano. Ecco tutti gli eventi del Fuorisalone : Fino al 14 aprile Fabbrica del Vapore apre le porte a diverse iniziative del Fuorisalone 2019. Mostre, installazioni, esperienze sensoriali,

Oggi la Milano Marathon - in gara settemila runner - ecco le strade chiuse al traffico : Dopo lo spettacolo della StraMilano, la città è pronta ad essere invasa ancora dai runner: Oggi si corre la diciannovesima edizione della Milano Marathon. La manifestazione podistica, con partenza e ...

Milano - le aree del terrore : ecco tutte le zone a rischio : A Milano degrado e microcriminalità dilagano alla luce del sole e sono numerose le zone interessate dal fenomeno. Non c"è bisogno di uscire di notte, basta fare un giro in pieno giorno con occhio un po' attento per rendersene conto. Edifici e abitazioni in stato di degrado, case occupate, parcheggiatori abusivi che fanno il bello e il cattivo tempo in pieno centro, vendita di cibo illegale, spaccio di stupefacenti, presenza di gang e ...