Milan su Thauvin | ma i problemi raddoppiano | spunta il Real Madrid

Milan - ecco cosa serve per Thauvin : Il Milan punta Thauvin . Secondo il Corriere dello Sport , i rossoneri devono centrare la qualificazione alla prossima Champions League per poi dare l'assalto al talento francese del Marsiglia.

Calciomercato Milan - sorpasso del Napoli per Thauvin : Nel mirino, tra i vari nomi, c'è Thauvin del Marsiglia , nome però sul quale, come scrive il 'Corriere dello Sport', è tornato anche il Napoli . Gli azzurri avrebbero chiesto informazioni al club ...

Milan - occhi su Thauvin : l'ala del futuro per il dopo-Suso? : L'esterno destro, campione del mondo in Russia, piace ai dirigenti rossoneri e si aggiunge ai nomi di Everton, esterno offensivo brasiliano del Gremio, e Saint-Maximin, attaccante francese del Nizza,,...

Milan - in Francia sono sicuri : "Accordo imminente con Thauvin" : In attesa di conoscere il proprio destino europeo nella prossima stagione, il Milan comincia a guardarsi intorno in vista del mercato estivo, in cui il club vorrebbe intervenire in maniera sensibile ...