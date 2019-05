Milan | i motivi del ritiro punitivo | giocatori visti nei locali a notte fonda dopo la

sportfair

(Di sabato 4 maggio 2019)neifino a, ritardi in allenamento e liti: caos in casa, ecco idelvoluto da Gattuso Situazione davvero complicata in casa. Nell’ultimo turno di Serie A, i rossoneri si sonosfuggire dalle mani il quarto posto, ultimo valevole per la zona Champions League, crollando addirittura in settima posizione, attualmente fuori dall’Europa. Mister Gattuso,essere stato confermato, ha optato per ilal fine di correggere alcuni comportamenti che non sono piaciuti alla dirigenza e allo stesso allenatore. ‘Calciomercato.com’ riporta di alcunineinotturni fino ala sconfitta contro il Torino. Solo l’ultimo di una serie di spiacevoli episodi: dal ritardo in allenamento di Bakayoko, passando alla scarsa concentrazione di molti...

PianetaMilan : #Milan, i motivi del ritiro: leggerezze, litigi e atteggiamenti da star - avvmicap : Il mio primo tweet. Maldini era ad Ibiza per incontrare Conte insieme a Galliani ma il tecnico avrebbe declinato p… - marcovarini : @acmilan Milan-Bologna sarà sempre il match di Dhorasoo...un gol fantastico, ma annullato per motivi strani. -