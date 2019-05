Milan | caos in campo e fuori La clamorosa voce societaria | chi fanno fuori a giugno

Continuità territoriale - Air Italy blocca i voli per Milano e Roma da Olbia. Rischio caos per i passeggeri : Continuano i disagi per Olbia. 'Della telenovela della Continuità territoriale non si vede la fine. Purtroppo i cittadini sardi ed i passeggeri in senso lato sono e vengono lasciati in balia dei venti"...

Il Milan è nel caos : tutti in ritiro - ma Maldini è in vacanza a Ibiza FOTO : ... ora è ufficiale: mentre il Milan si barcamena tra casi, infortuni, ritiri e risultati negativi , il direttore sviluppo strategico dell'area sport, ex capitano e leggenda rossonera Paolo Maldini è in ...

25 aprile Milano - Brigata Ebraica contestata/ "Terroristi assassini" caos corteo Anpi : 25 aprile a Milano, bufera sul corte Anpi: insulti alla Brigata Ebraica, 'terroristi e assassini'. A Roma ebrei 'isolati': il problema della Resistenza

TFA Sostegno - caos prove preselettive : precisazione dell’Università Bicocca di Milano dopo la denuncia di una candidata : In riferimento all’articolo da noi pubblicato questa mattina in merito alle testimonianze provenienti dalle prove selettive del TFA Sostegno, pubblichiamo la risposta dell’Università la Bicocca di Milano in merito alla denuncia di Valentina, una delle candidate alla prova che ha scritto quanto segue. Prova preselettiva TFA Sostegno: la testimonianza di Valentina ‘Sono stata costretta a ritirarmi, perché non potevo allattare mia ...

Caos Milan-Lazio nel finale : rissa tra le due squadre al triplice fischio : Non si è conclusa proprio in maniera tranquilla la sfida di San Siro tra Milan e Lazio. Al triplice fischio, infatti, si accende una rissa a centrocampo che pare coinvolgere alcuni calciatori delle due squadre. Dopo qualche minuto di confusione, però, ritorna la calma con Gattuso che va a richiamare i suoi. Nervosismo dovuto, innanzitutto, all’altissima posta in palio che questa partita offriva in ottica Champions League. Ma anche in ...

Le notizie del giorno – Nuovi ribaltoni in Serie C - caos in casa Milan e l’eventuale sostituto di Gattuso : Le notizie del giorno – E’ un periodo veramente negativo in casa Milan, dal derby perso contro l’Inter sono iniziate le difficoltà per la squadra di Gennaro Gattuso che rischia clamorosamente di mancare la qualificazione in Champions League. Nelle ultime ore novità clamorose proprio sul tecnico Gattuso, secondo quanto riporta la rosea dallo spogliatoio filtra un senso di stranezza per presunte indicazioni tecnico-tattiche che ...

Sprofondo rossonero - i 9 motivi del momento di crisi del Milan : il caos nello spogliatoio ed i demeriti di Gattuso e calciatori : E’ un momento difficile in casa Milan forse uno dei più delicati della stagione. La squadra rossonera è scesa in campo nell’anticipo della 30^ giornata del campionato di Serie A, solo un pareggio davanti al pubblico amico contro l’Udinese, non è bastato l’iniziale vantaggio del solito Piatek, nella ripresa il pareggio di Lasagna su perfetto contropiede iniziato da Okaka e passato per la corsa con assist di Fofana. ...

Muore travolto dal treno : caos sulla Torino-Milano