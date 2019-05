Milan | alta tensione | Gattuso urla in allenamento DETTAGLIO

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Ilnon sta di certo attraversando un buon momento, la squadra dinon trova la vittoria da due giornate e nell’ultimo match sconfitta contro il Torino nello scontro Champions League, alla dirigenza non è andato giù l’atteggiamento della squadra oltre a chiari errori dal punto di vista tecnico. Adesso i rossoneri son al lavoro per preparare la partita casalinga contro il Bologna, partita assolutamente da non fallire. Ma nelle ultime ore non sono mancati i momenti di. Secondo quanto riporta l’inviato di Sky Sport durante la sessione odierna dierano chiaramente percepibili fin dall’esterno ledell’allenatore Gennaro, la volontà del tecnico è quella di trasmettere la giusta grinta alla squadra., Salvini ironico: “Spero in Conte, Antonio e non Giuseppe…” CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti ...

