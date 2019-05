Meteo | maltempo in Sardegna | domani vento e mareggiate

Maltempo : allerta Meteo in Sicilia : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Sicilia ancora nella morsa del Maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla per tutta l'Isola per l'intera giornata di oggi. Previste precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,

Meteo - il lungo weekend di maltempo invernale è già iniziato : violenta grandinata a Milano - tornado a La Spezia [FOTO e VIDEO] : Meteo – E’ già iniziato il lungo weekend di maltempo invernale: piove su gran parte d’Italia e le temperature sono in netto calo come se fossimo di nuovo in pieno inverno. A Milano s’è verificata una violenta grandinata che ha fatto piombare la colonnina di mercurio ad appena +13°C in pieno giorno, imbiancando vaste aree della città. Al largo di La Spezia un’imponente tromba d’aria ha spaventato gli ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : inizia un weekend di maltempo con piogge - temporali e il ritorno della neve : Sarà un venerdì 3 maggio di diffuso maltempo in Italia, che ci porterà all’irruzione artica di domani, quando freddo e neve faranno ritorno ad inizio maggio per un’ondata di freddo tradiva sulla penisola. Oggi, nuvole, rovesci e temporali interesseranno un po’ tutta Italia e continueranno anche domani. Dalle 06.00 UTC alle 24 UTC di oggi, venerdì 3 maggio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare per l’Italia indicano: Nord: -cielo molto ...

Meteo Milano - maltempo in arrivo : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 9 di domani, venerdì 3 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione, si legge in una nota, consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro ...

Meteo - ancora maltempo in Romania : violenta grandinata nel distretto di Costanza [FOTO e VIDEO] : Non è ancora finita l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha sferzato la Romania con piogge torrenziali, grandine e un enorme tornado. I conducenti che oggi circolavano sull’Autostrada Soarelui, che collega la capitale Bucarest con la città di Costanza, si sono imbattuti in condizioni Meteorologiche alquanto estreme per il mese di maggio. Una forte tempesta di grandine si è verificata in diverse aree del distretto di Costanza, che erano ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anche forte al Nord : Nella giornata di domani, Venerdì 3 Maggio, si instaurerà una bassa pressione sull'area settentrionale della penisola, apportando maltempo al centro-Nord. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo - ultime ore di sole sull’Italia : sta per scatenarsi un weekend di forte maltempo [MAPPE e DETTAGLI] : Meteo – Splende il sole sull’Italia in questo Giovedì 2 Maggio di ampie schiarite in tutto il Paese, ma è solo la quiete prima della tempesta: in vista del weekend, infatti, sta per scatenarsi una forte ondata di maltempo che colpirà un po’ tutte le Regioni. Intanto le temperature si mantengono basse, fresche, inferiori rispetto alle medie del periodo ad eccezione delle Regioni del medio/alto Adriatico e delle Alpi orientali. ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : primo weekend di Maggio di maltempo sull’Italia con il ritorno di freddo e neve : Si prospetta un primo weekend di Maggio caratterizzato dal maltempo e dal ritorno di condizioni tipiche dell’inverno con freddo e neve a causa di una rara irruzione artica di inizio Maggio che si spinge fino al sud del Mediterraneo. Il maltempo inizierà a farsi sentire sabato 4 Maggio con piogge e temporali da Nord a Sud, che continueranno anche domenica 5 Maggio, quando ci saranno anche nevicate a bassa quota. Atteso un sensibile calo delle ...

Meteo - maltempo nei primi giorni di maggio. Nel weekend atteso crollo termico : Attesi forti piogge, temporali e anche il ritorno della neve nel primo weekend del mese di maggio. Gli esperti Meteo annunciano anche un crollo delle temperature: al Centro-Nord si registreranno valori compresi fra i 7-9 gradi, valori abbastanza rigidi anche nelle regioni meridionali dell’Italia. Nei prossimi giorni un suo graduale movimento a latitudini più meridionali innescherà la discesa di venti gelidi verso l’Europa centrale e poi anche ...

Primo maggio con il maltempo : in Campania è allerta Meteo fino alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato l'avviso di criticità meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo dalle 13 alle 20 di oggi sulle zone 2, Alto Volturno e ...

Meteo - forte maltempo in Romania : grandine - piogge torrenziali e un grande tornado. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : forte maltempo in Romania, colpita in queste ore da piogge torrenziali, grandine e uno spaventoso tornado. Immagini mozzafiato quelle che provengono da Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese, dove si è formato un grande e terrificante tornado, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Paura tra gli automobilisti che transitavano nell’area e che si sono ritrovati di fronte l’inquietante sagoma del grande tornado. ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : dal 2 Maggio maltempo al Nord - in estensione al resto del Paese nel weekend del 4-5 : Si prospetta un inizio di Maggio di freddo e maltempo sull’Italia, dopo una Festa dei lavoratori che sarà caratterizzata da piogge e temporali al Centro-Sud. Il maltempo più intenso è atteso soprattutto nel weekend, quando interesserà quasi tutto il Paese. Domenica 5 Maggio, infatti, avremo un’intensa fiondata fredda proveniente dalla Penisola Scandinava, con forte maltempo e temperature in picchiata in tutt’Italia e neve anche a quote ...

Maltempo Brasile - pioggia e vento colpiscono Rio : allerta Meteo : E’ di nuovo allerta meteo a Rio de Janeiro, in Brasile, dove questa notte sono state registrate piogge e venti fino a 105 chilometri orari, con decine di alberi caduti e interruzioni di corrente, mentre nella città di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo, le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 chilometri orari e hanno causato la morte di una donna. Il punto più colpito di Rio de Janeiro è stato il Forte di Copacabana, di fronte ...

Previsioni Meteo Maggio - clamorosa rottura fredda da Domenica 5 : tornano freddo - neve e forte maltempo : Previsioni Meteo Maggio – Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli Meteorologici confermano la tendenza già illustrata su MeteoWeb nelle scorse ore: Domenica 5 Maggio una clamorosa rottura stagionale interromperà bruscamente una Primavera già particolarmente tribolata, riportando condizioni del tempo prettamente invernali in tutt’Italia con freddo, neve a bassa quota e forte maltempo. Se già oggi abbiamo freddo e maltempo su ...