' May the forth be with you' | Star War Day a Piazza di Spagna in memoria di Chewbacca

Scandalo «Huawei leak» : Theresa May licenzia il ministro della difesa : Il cosiddetto Scandalo “Huawei leak” è stato fatale al ministro della difesa britannico Gavin Williamson, licenziato mercoledì dal primo ministro Theresa May. Lo Scandalo si riferisce alla fuga di notizie riservate relative alla riunione del consiglio di sicurezza nazionale dello scorso 23 aprile. Al posto di Williamson nominata Penny Mourdant...

Clima : Greta Thunberg a Westminster - ma Theresa May diserta l’incontro : Nell’incontro di oggi Theresa May è stata l’unica leader assente del suo partito, oggi avrebbe dovuto essere presente a Westminster per affrontare i temi dei cambiamenti Climatici, incontro che ha visto la giovane attivista svedese Greta Thunberg protagonista. Greta, giunta a Londra per una nuova tappa del tour europeo che l’ha già portata nei giorni scorsi fra l’altro a Bruxelles e a Roma, è stata ricevuta dallo speaker ...

La linea rossa di Theresa May : rinvio breve - il rischio è che a Downing Street arrivi un altro premier meno collaborativo con Ue : I suoi la descrivono proprio come una "linea rossa" per la premier britannica. Theresa May insiste: il rinvio della Brexit, che sarebbe dovuta scattare già il 29 marzo scorso, deve essere breve. La leader britannica arriva al consiglio europeo straordinario di Bruxelles con la richiesta di un rinvio fino alla fine di giugno. E incurante del fatto che la maggioranza dei colleghi europei si è attestata su un'ipotesi di rinvio ...

Brexit - Theresa May fa rotta su Bruxelles : Tutti pronti per il Consiglio europeo straordinario di questo pomeriggio a Bruxelles , pper dare il via libera ad una proroga della Brexit , prevista dall'articolo 50 del Trattato europeo, oltre la ...

Brexit - richiesta di Theresa May accolta : : Il vertice straordinario concede ossigeno alla premier britannica per permettere la ratifica dell’accordo di divorzio dall’Ue

Theresa May tra Merkel - poliziotto buono - e Macron - poliziotto cattivo. Ma Parigi apre al rinvio : È il giorno del confronto tra Theresa May e i due più influenti leader europei. La premier britannica ha avuto un breve incontro con Angela Merkel e, qualche ora dopo, con Emmanuel Macron. La Cancelliera e il presidente sono così vicini su molti temi che riguardano l'Ue, eppure piuttosto distanti sul fronte Brexit. Almeno nei toni. Molto concilianti quelli della prima, più freddi quelli del secondo. Il presidente ...

Brexit - Theresa May tra Berlino e Parigi per strappare un rinvio. Barnier : Proroga deve essere utile : L'Ue e' "pronta" a integrare la richiesta di un'unione doganale nella dichiarazione politica sulle relazione futura. Ma la "situazione e' grave e complessa", ha aggiunto Barnier. A detta del quale "...

Brexit - il messaggio di Theresa May : “È rimasta solo una strada - senza i laburisti non ce la faccio” : Nel pieno dei negoziati con il Labour sul suo accordo di divorzio dall’Unione europea, Theresa May ammette per la prima volta che l’unico modo per farlo passare a Westminster è con l’aiuto del partito d’opposizione. In un comunicato, e in un successivo videomessaggio pubblicato sui social, la premier britannica ha dichiarato di “aver fatto tutto ciò che era in suo potere” per persuadere il suo partito e i nordirlandesi del Dup ma a ...

Brexit : Theresa May chiede rinvio breve a 30 giugno - Bruxelles guarda al 2020 : La premier britannica Theresa May, assediata dall'ira dei Brexiteers, ha scritto una lettera a Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, chiedendo un'estensione breve dell'Articolo 50, fino al ...

Brexit - Tusk : ‘Rinvio flessibile di 12 mesi’. Theresa May : ‘Non oltre il 30 giugno’ : Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, vuole proporre un rinvio “flessibile” di 12 mesi per la Brexit. Lo riferisce una fonte europea citata dalla Bbc. Il suo piano permetterebbe al Regno Unito di lasciare l’Ue prima, se il Parlamento britannico ratificherà un accordo, ma la proposta dovrà essere accettata dai leader europei al vertice straordinario della prossima settimana. A Londra, intanto, proseguono le trattative tra ...

Theresa May ha chiesto di rinviare Brexit al 30 giugno : In una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, la prima ministra britannica, Theresa May, ha chiesto di rinviare Brexit al prossimo 30 giugno. Nella lettera May scrive anche che il Regno Unito si preparerà a partecipare alle elezioni