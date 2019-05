Matteo Salvini diserta il CdM su Siri | Giuseppe Conte fuori controllo | Pronto alle

Matteo Salvini categorico : Armando non molla : “Siamo tutti Siri”. Sono i cori che provengono dalle piazza italiane. E Matteo Salvini replica: “Armando non molla”. Il sottosegretario

Vittorio Feltri risponde a Becchi : "Matteo Salvini di meglio non può fare" : Caro professore, ci risiamo con le critiche aspre a Salvini ispirate a pressappochismo. Dici che ha molte idee e tutte confuse, non riesce a dare una linea politica convincente alla Lega, che Bossi era più bravo e più strategico di lui. Non è vero. Il Senatur, tanto per cominciare, ha avuto sì il me

Matteo Salvini - il ministro : "Ferrara pronta a cambiare" : Sto trovando in piazza, questi giorni - racconta - tanta gente che mi dice 'la politica mi fa schifo e ora voi mi avete ridato emozioni'. Io vi ringrazio per questo". "Oggi pomeriggio a Modena - ha ...

Paolo Becchi - analisi letale : ecco i tre errori di Matteo Salvini : Sono tutti bravi a spiegare il successo o la sconfitta il giorno dopo. Molto più difficile è capire in anticipo l' inizio del declino il giorno prima. Sia chiaro, Matteo Salvini "vendemmierà" alle prossime elezioni europee, raccogliendo per inerzia ancora i frutti degli sforzi del passato. Otterrà u

Matteo Salvini - la solidarietà al generale Riccò dopo gli insulti dell'Anpi : 'Sto con chi indossa la divisa' : I militari - ha aggiunto la Trenta - dovrebbero rimanere sempre al di fuori delle dispute di natura politica, non essere oggetto di strumentalizzazioni e costituire garanzia per le libere e ...

Modena - manifestanti contestano Matteo Salvini - lui risponde : 'Fatevi meno canne' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi pomeriggio, ha fatto tappa a Modena. Il suo arrivo nella città emiliana, però, è stato segnato da forti tensioni. Alcuni manifestanti vicini ai centri sociali hanno anche lanciato sassi ed altri oggetti. Sul palco, il leader della Lega, ha ripreso i contestatori invitandoli a sostituire le canne con "qualche uovo sbattuto della nonna". Il comizio di Modena Oggi, Matteo Salvini, è stato impegnato nel ...

Matteo Salvini - la solidarietà al generale Riccò dopo gli insulti dell'Anpi : "Sto con chi indossa la divisa" : Matteo Salvini si è schierato accanto al generale Paolo Riccò, per il quale il minstero della Difesa ha aperto un'istruttoria formale, dopo che l'ufficiale aveva ritirato il picchetto d'onore durante le celebrazioni del 25 aprile a Viterbo. A scatenare la reazione del generale erano stati gli attacc

Milan - Matteo Salvini ironizza : “più che il Presidente Conte - vorrei sentire Antonio nuovo allenatore rossonero” : Matteo Salvini, alle prese con il caso Siri, glissa con un paragone calcistico: più che il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell’Interno vorrebbe sentire Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan Mentre il caso Siri rischia di dividere le due anime politiche del governo italiano, Matteo Salvini trova il tempo di pensare al suo amato Milan. Il ministro dell’Interno ha ironizzato sulla vicenda Siri, spiegando d non ...

Matteo Salvini contestato a Modena - sassi contro le forze dell’ordine : Forti tensioni per l'arrivo di Matteo Salvini a Modena. Alcuni attivisti del centro sociale Guernica hanno lanciato sassi e altri oggetti in direzione delle forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica. In corso anche manifestazioni degli anarchici e della Cgil in protesta contro il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Matteo Salvini - la fuga dal M5s e dal Pd verso la Lega : chi si candida col Carroccio : Non mancano le sorprese per le prossime elezioni amministrative di Bergamo, dove il sindaco uscente del Pd Giorgio Gori dovrà vedersela con lo sfidante di Giacomo Stucchi. A sostegno dell'uomo di centrodestra ci sono già Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in formazione classica. Nel mezzo però c

Caso Siri - Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio : “Vogliono una crisi di governo” : Matteo Salvini non la prende bene e sbotta contro Conte e i 5 Stelle di Di Maio Dietro la calma apparente seguita all’annuncio del presidente del Consiglio che ha messo alla porta il sottosegretario della Lega, c’è una tensione altissima che mette a rischio la tenuta del governo. Salvini non l’ha presa bene. Un colpo … Continue reading Caso Siri, Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio: “Vogliono una crisi di ...