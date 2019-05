Matteo Renzi - sciacallata ignobile contro Matteo Salvini : "Stuprano e ammazzano e lui intanto...". Ma è serio? : L'ultima frontiera di Matteo Renzi: la sciacallata. Lezione: come sfruttare la tragica sparatoria di Napoli (con una bambina di 4 anni ferita gravemente da un proiettile vagante) e la rapina mortale di Viterbo (un anziano ucciso brutalmente nel suo negozio) contro Matteo Salvini. "A Napoli si spara

Rimpatri - Reddito di cittadinanza e taglio delle accise! Le domande di Matteo Renzi a Cinque Stelle e Lega : Matteo Renzi in un post su Facebook affronta tre punti su cui il governo Conte non ha rispettato le promesse: "C’è qualche fan leghista o grillino in grado di replicare civilmente nel merito a queste banali osservazioni?". Il senatore si riferisce in particolare a Rimpatri, Reddito di cittadinanza e taglio delle accise.

Matteo Renzi cala le braghe col M5s - confidenza kamikaze : "Non potrei dirlo - ma..." : Tra Virginia Raggi e Matteo Salvini, Matteo Renzi sceglie la prima. Insomma, si schiera con i grillini (per quel che conta). Ma non lo fa in pubblico. Del pensiero del fu rottamatore ci dà conto Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale dove vengono riportate le parole di Renzi, uno massacra

Scuola - intesa Governo-sindacati e sciopero sospeso : ecco le parole di Matteo Renzi : L’intesa tra Governo e sindacati sui problemi della Scuola e la conseguente revoca dello sciopero del prossimo 17 maggio è stata accolta in maniera ‘tiepida’, per non dire ‘fredda’ dal personale scolastico, ormai abituato ai voltafaccia politici degli ultimi anni. Dopo l’ultimo rinnovo di contratto, con la ‘montagna che ha partorito un topolino, o per meglio dire, un’elemosina’, la maggior ...

Matteo Renzi torna a criticare e attaccare Di Maio e Salvini : “Tutto quello che toccano si ferma” : Matteo Renzi torna a parlare con toni critici di Luigi Di Maio e Matteo Salvini Tutti i giorni litigano, sbuffano, polemizzano. Si fanno dispetti e ripicche al punto da far sembrare – rispetto a loro – statisti persino i bambini dell’asilo. Dovunque mettono le mani loro qualcosa si ferma, a cominciare dall’economia italiana. A chi … Continue reading Matteo Renzi torna a criticare e attaccare Di Maio e Salvini: “Tutto quello che ...

Matteo Renzi sulla foto di Salvini col mitra : Non scaricherà mai Morisi - loro due sono la stessa cosa : Matteo Renzi ha scelto la sua piattaforma online per scrivere di fake news. Parlando della foto di Matteo Salvini che impugna un mitra, seguita dalla didascalia "siamo armati", Renzi fa riferimento al discorso di una giornalista britannica che ha denunciato le responsabilità di Facebook nella corruzione del sistema democratico : "In molti hanno chiesto le dimissioni di Morisi. Ma è una richiesta assurda: perché Salvini non scaricherà mai Morisi, ...

Matteo Renzi - la furia brutale contro la pensionata truffata dalla banca : perché l'ha querelata : Matteo Renzi non ha guardato in faccia a nessuno quando ha deciso di querelare tutti quelli che, secondo lui, lo avrebbero insultati negli ultimi tempi. Nella mitragliata di lettere dei suoi avvocati è finita però anche una pensionata, come riporta il Fatto quotidiano, Giovanna Mazzoni, che è ancora

Matteo Renzi querela Marco Travaglio - ma anche altri 'vip' : 'Anni di insulti e infamie - ora chiedo i danni' : Matteo Renzi passa al contrattacco: l'ex presidente del Consiglio ha annunciato di voler sporgere querela contro diverse persone che, in questi ultimi anni, lo avrebbero insultato o diffamato. Tra i ...

Roberto D'Agostino - siluro contro la sinistra : "Perché Zingaretti e Matteo Renzi non vanno da nessuna parte" : La sinistra non riuscirà ad andare da nessuna parte. Né il Partito democratico di Nicola Zingaretti né Matteo Renzi. Roberto D'Agostino, giornalista e fondatore di Dagospia, in una intervista a ItaliaOggi, sostiene che "Zingaretti sta zitto e stando zitto guadagna punti, ma non è in grado di creare

Matteo Renzi : “Radio Radicale chiude per un Crimi qualsiasi - governo del cambiamento meschino” : Nella sua enews il senatore del Pd Matteo Renzi, nel giorno del lutto per il giornalista radiofonico Massimo Bordin, esprime la sua solidarietà ai giornalisti di Radio Radicale: "L'idea che debba chiudere per colpa di un Vito Crimi qualsiasi dimostra quanto sia meschino il governo del cambiamento".Continua a leggere

Ora Matteo Renzi querela tutti : Piero Pelù, Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano, Costanza Miriano, Gianfranco Vissani, Alda D"Eusanio, Elisabetta Trenta, Giulia Lupo, Il Corriere di Caserta, Panorma e tutte le persone che gli hanno dato del ladro per la vicenda della banche. Matteo Renzi, ora, ha querelato tutti.E la lista è solo parziale, perché l"ex segretario del Partito Democratico tuona minaccioso: "Ovviamente, è solo l'inizio [...] Vi terrò informati sul quantum e sulla ...

Matteo Renzi : "Notre Dame non sarà più bella - ma sarà quella di cui ha bisogno il nostro tempo" : Le lacrime piante davanti a Notre Dame che brucia sono "preziose perché ci dicono chi siamo davvero". Lo scrive Matteo Renzi sul Foglio, sottolineando che "nella storia dell'Umanesimo, la costruzione di una cattedrale è il momento in cui un insieme sgangherato di donne e uomini diventa popolo. Smette di essere, semplicemente, la gente: diventa comunità". Scrive l'ex presidente del Consiglio, oggi senatore Pd:"Qui si sfida il ...

Matteo Renzi - bomba di Dagospia : "Da chi cerca soldi" - lo strano movimento dell'ex premier : Un lungo retroscena, su Dagospia, in cui si ragione sulle prospettive di Matteo Salvini e della Lega in caso di crisi di governo, crisi che potrebbe arrivare dopo le elezioni Europee in caso di maxi-flop, caso assai probabile, del M5s. Ma non si ragiona solo su quello. Si parla anche dei sondaggi, c

Matteo Renzi piallato : 'Ha distrutto il Pd e consegnato il Paese al M5s'. Una feroce vendetta : I due uomini, cioè, che portarono alla sua caduta e che oggi non chiedono scusa per averlo rimosso, in quanto, parola di Orfini, 'fu scelta politica e non legata a scandali e inchieste'. Intervistato ...