Margaret Thatcher | l’immortale rivoluzione della “Lady di Ferro”

(Di sabato 4 maggio 2019) Quarant’anni fa, varcava le soglie di Downing Street, scrivendo un pezzo di storiaGran Bretagna. Elegante, ma soprattutto intransigente,, per circa dodici anni è stata una delle protagonistepolitica mondiale in qualità di primo ministro. Un periodo che va dal 1979 al 1990, da Jimmy Carter a George Bush senior, passando per Ronald Reagan. Il periodo più lungo, tutt’ora, per un primo ministro britannico, che va da Leonid Breznev a Michail Gorbacev. Un periodo di guerra fredda e di crisipolitica economica keynesiana. Figlia di un droghiere e di una brava sarta,Hilda Roberts, s’è faticosamente conquistato il suo posto ad Oxford, laureandosi in chimica. I riflettori su di lei si accendono la mattina del 4 maggio 1979, quando cameramen e fotografi provenienti da tutto il mondo, la immortalano per la prima volta, fresca di nomina, ...

