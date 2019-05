Mare o montagna? cosa preferiscono gli italiani per le vacanze estive?

Gare di corsa in Italia : dal Mare alla montagna - passando per la città : 8 GIUGNO - LIERAC BEAUTY RUN Sempre a Milano, l'8 giugno torna la Lierac Beauty Run , la corsa serale dedicata alle donne organizzata da RCS Sport & Events - RCS Active Team che nel 2018 ha coinvolto ...

Pasquetta : sfide e regole per programMare le gite in montagna : Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, ha elaborato suggerimenti e regole da rispettare per scegliere le Alpi e gli Appennini a Pasquetta e nei prossimi fine settimana primaverili. Non portare tutto da casa. Ricorda che se ‘compri in valle, la montagna vivrà’. Anche nei giorni festivi, un negozio di alimentari aperto sulla piazza del paese dove arrivi lo trovi sempre. Sceglilo, perché il tuo ...