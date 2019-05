Marcia 35 mila per indipendenza Scozia

La retroMarcia di Salvini : ci sono solo 90mila clandestini. Gelo del M5S : fu lui a scrivere 500mila nel contratto di governo : Il contrordine di Salvini arriva come un fulmine a ciel sereno: in Italia non c’è una emergenza clandestini, sostiene il ministro dell’Interno in conferenza stampa. «Negli ultimi quattro anni e mezzo, il numero massimo stimabile degli immigrati irregolari in Italia è di circa 90mila. Una cifra importante, ma non sono le centinaia di migliaia che te...

Migranti irregolari - Salvini fa retroMarcia : 'Sono 90mila e non 500mila' : ... pronto a ricordare che fu proprio il ministro dell'Interno a voler inserire nel contratto il numero magico di 500mila irregolari per sostenere che una 'una seria politica dei rimpatri' fosse '...

Milano. Da inizio anno oltre 10 mila interventi su strade e Marciapiedi : Il primo trimestre del 2019 si chiude con 10.300 interventi per la manutenzione delle strade in tutta la città. Al

Editoria : 50mila firme per Radio radicale - a Pasqua 'Marcia del bavaglio' : Si legge in una nota di Radio radicale in cui si spiega che 'sono innumerevoli le dichiarazioni per la prosecuzione della convenzione da parte di uomini politici, di scienza, della cultura, dello ...

Rimini Marathon 2019 - diecimila in Marcia : Rimini, 31 marzo 2019 " Oltre 10mila persone hanno partecipato questa mattina alla Rimini Marathon 2019, l'evento sportivo di punta della stagione e una delle maratone più partecipate d'Italia che ha ...

Clima : almeno 8mila in Marcia per le strade di Bruxelles : Diverse migliaia di persone, 8mila secondo la polizia, hanno marciato oggi per il Clima per le strade di Bruxelles fino ad arrivare nella zona delle istituzioni Ue. Si tratta della tera marcia domenicale per il Clima nella capitale belga dalla fine del 2018: la prima, a inizio dicembre a qualche giorno dalla COP24 in Polonia, aveva raccolto 65mila persone; la seconda invece a fine gennaio aveva mobilitato circa 70mila persone Queste marce si ...

In 10mila alla Marcia di Verona : Sono diecimila i partecipanti alla 'marcia per la famiglia' e 'per la vita' partiti ora da piazza Bra sotto le mura dell'Arena. Una marcia colorata e pacifica che ha concluso la tre giorni del ...

Corteo pro-famiglie : 10 mila in Marcia a Verona. FOTO : Corteo pro-famiglie: 10 mila in marcia a Verona. FOTO Bambini, bandiere e striscioni: sono tantissime - circa 10mila secondo le forze dell'ordine - le persone che si sono radunate in piazza Bra, davanti l’Arena e il Comune della città veneta, per la sfilata che chiude la tre giorni di eventi, appuntamenti e ...

Congresso famiglia - in Marcia contro l'evento - Verona blindata : 'Siamo in 100mila' - dicono le femministe : 'Siamo la luna che muove le maree e cambieremo il mondo con le nostre idee', è scritto ancora di Non una di meno. Imponenti le misure di sicurezza da parte delle forze dell'ordine, con ...

