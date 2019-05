Mafia | Orlando ricorda capitano Basile | ' proseguiamo impegno nel quotidiano'

Mafia : Orlando - 'ricordiamo La Torre e Di Salvo con gratitudine' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato questa mattina in piazza Turba alla commemorazione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo assassinati trentasette anni fa dalla Mafia. Presenti, tra gli altri, alla manifestazione in ricordo del segretario regionale del Partito Com