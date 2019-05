Made in Italy | Ferrarini | Sapori d’Italia valorizza cultura e vendita al dettaglio

Made in Italy alla conquista della Cina : +17% nel 2019 : Balzo record del Made in Italy agroalimentare in Cina che segna un aumento del 17% delle esportazioni nel 2019 , rispetto allo scorso anno. L'ASCESA DEL Made IN Italy - E' quanto emerge da una analisi ...

Made in Italy - Coldiretti : “Storica sentenza della Corte UE - stop al falso tricolore sui cibi” : “Con un prodotto alimentare su quattro in vendita sugli scaffali nazionali che richiama spesso a sproposito l’italianità, la sentenza della Corte Ue sulla tutela dei prodotti a denominazione di origine (Dop) rappresenta un precedente storico anche per la tutela del vero Made in Italy a tavola“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare il pronunciamento dei giudici europei secondo il quale “l’uso di segni figurativi, ...

Agroalimentare Made in Italy : il premier parteciperà al Forum organizzato da Filiera Italia e Coldiretti : Il premier Giuseppe Conte parteciperà al Forum organizzato da Filiera Italia e Coldiretti a TUTTOFOOD dedicato all’Agroalimentare Made in Italy martedì 7 maggio 2019 alle ore 14,30 alla Fiera di Milano all’Auditorium- Centro congressi stella polare Ingresso Fiera Porta sud. Primo piano Le imprese agricole Italiane e i principali marchi dell’industria alimentare nazionale, riuniti in una storica alleanza, presentano al presidente del Consiglio ...

Città Foresta cinese - Made in Italy : A breve vedremo sorgere la prima vera Città Foresta, una vera e propria sfida artistica, architettonica e ambientale, ma prima ancora sociale perché è un progetto che rappresenta nel concreto la presa di coscienza della necessità di pensare a un modo di abitare il territorio diverso, soprattutto nelle metropoli, le aree in cui si stanno concentrando grandi fette di popolazione di tutto il mondo. (altro…) The post Città Foresta cinese, ...

Guido Gobino : «Il lusso della gola è artigianale : il Made in Italy prospera in bottega» : Ovunque, non solo nell'economia ma anche nella vita privata. «Mia mamma Adelia era una anima inquieta. Quando ero adolescente andò via di casa lasciando me e mio padre da soli. Io mi ero appena ...

Export e consumi in frenata Ora l'ortofrutta Made in Italy va a caccia di nuovi mercati : Due sono i principali obiettivi della politica agricola comunitaria nel settore ortofrutticolo: migliorare la qualità dei prodotti e favorire l'interscambio attraverso la concentrazione dei ...

Cinesi sempre più buongustai - a tavola boom del "Made in Italy" : Cinitalia Secondo i dati diffusi dall'Ufficio Studi della Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) in occasione della recente visita di Stato di Xi Jinping in Italia, prendendo come riferimento il trend dell'ultimo anno, emerge che i prodotti agroalimentari Made in Italy esportati in Cina si sono attestati sui 440 milioni di euro, mentre l'import di cibo e bevande dalla Cina si è attestato su circa 595 milioni Secondo i dati diffusi ...

Centinaio : 'La filiera e la qualità marchio del Made in Italy' : Ed è ciò che il mondo chiede all'Italia quando viene a comprare e a provare i tesori delle nostre terre'.

Made in Italy - boom dell'agroalimentare in Cina : Un vero e proprio boom per l'agroalimentare Made in Italy in Cina . Secondo un'analisi Coldiretti, divulgata in occasione della visita del premier Giuseppe Conte in Cina, sulla base dei dati Istat ...

Cina - Conte al forum sulla nuova Via della Seta : 'No a iniziative predatorie nel 5G. Cina apra al Made in Italy' : Condizioni che - rilancia dall'incontro il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier - sono le uniche per cui la Via della Seta può diventare un'opportunità. Presenti al summit ...

Cina - Conte al forum sulla nuova Via della Seta : “No a iniziative predatorie nel 5G. Cina apra al Made in Italy” : “Siamo stati molto determinati nel condurre” l’iniziativa del memorandum sulla nuova Via della Seta “perché pensiamo sia importante cogliere queste opportunità”. Con queste parole il capo del governo italiano, Giuseppe Conte, ha inaugurato la sua visita in Cina al secondo forum sulla nuova Via della Seta iniziato il 25 aprile, a Pechino. L’incontro sulla Belt and Road Initiative – il secondo forum ...

Made in Italy : per l'export spuntano nuovi mercati emergenti : Anche l'elevato livello di apertura dell'economia è un punto di forza, dal momento che i prodotti locali e le destinazioni dell'export sono altamente diversificati e il Paese persegue attivamente la ...

Made in Italy - Salvini : “Quando fate la spesa mangiate italiano e bevete italiano - che significa stare meglio” : Matteo Salvini, parlando in piazza a Monreale, in Sicilia, si è espresso in difesa dell’agricoltura e del Made in Italy: “La prima battaglia che faremo in Europa, se ci darete una mano, sarà riprendere in mano la nostra terra e il nostro mare. E’ una battaglia normale non geniale ma evidentemente per qualcuno prima di noi tanto normale non era“. Quindi, il ministro ha aggiunto: “Quando fate la spesa mangiate ...

Made By Italy - I marchi italiani raccontati da Quattroruote : Con il quarto volume dedicato alla Maserati, allegato a richiesta a Quattroruote di maggio, prosegue la collana di quattro pubblicazioni dal titolo Made by Italy. Ognuna, infatti, è dedicata a un brand nazionale, del quale ripercorre la recente storia attraverso le pagine più belle e significative di Quattroruote. Prove su strada, naturalmente, ma anche anticipazioni, viaggi, test speciali, interviste a top manager, reportage dagli ...