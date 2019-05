Lukic illude il Toro | CR7 spegne sogno Champions

ilfogliettone

(Di sabato 4 maggio 2019) Tra ile il Torino il guastafeste e' stato Cristiano Ronaldo. CR7 non ci stava a perdere il derby e a chiuderlo senza la sua firma. Cosi', mentre i granata pregustavano la gioia di una notte storica, proprio alla vigilia del 70/o della tragedia di Superga, e tre punti presi sul campo piu' difficile, CR7 ha infranto le speranze. Al 39' del secondo tempo e' volato alto, con uno stacco da manuale, schiacciando la palla in rete per l'1-1 che ha pareggiato il conto con il gol dopo 18' di. A fermarlo ci avrebbe dovuto provare Bremer, sostituto dello squalificato Moretti, ma con troppa poca esperienza rispetto all'esperto difensore italiano.La Juve, un po' scarica, con qualche giocatore del tutto fuori condizione (Cuadrado soprattutto) ha salvato l'onore, ilha preso un punto bello ma forse ha perso un'occasione unica, riuscendo a servire poco Belotti. La corsa ...

