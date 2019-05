Lo spettro del caos e della mala gestione del denaro fa capolino dietro allo sviluppo

eurogamer

(Di sabato 4 maggio 2019) Lodi Star Citizen, titolo di Cloud Imperium Games, si protrae da ben otto anni con un totale di 288 milioni di dollari raccolti, e nonostante tutto questo la fine non sembra essere ancora vicina, riporta Gamesindustry.Stando a quanto si evince da un resoconto stilato da Forbes, sembrerebbe che la causa possa ricercarsi in una cattivadel, in pratiche di leadership poco chiare e in un mix di entrambi questi fattori.Star Citizen, indal 2011, era stato programmato per il lancio nel 2014, me dara è sempre stato rimandato e ora non ha nemmeno una data di lancio prevista. Nessuno dei promessi "sistemi da 100 stelle" è stato finora completato, e la fine di questo lungo progetto sembra essere ancora lontana.Leggi altro...

