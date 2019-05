LIVE Cecchinato-Garin | Semifinale Atp Monaco 2019 in DIRETTA | il siciliano vuole

oasport

(Di sabato 4 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladelladell’Atp 250 ditra Marcoe Cristian. C’è tanto fermento in Germania per la prima dei due penultimi atti, in cui sono presenti ben due italiani. L’Italia del tennis continua a sognare ed incantare il circuito dunque, tanto da poter immaginare una possibile finale tricolore: Ceck si confermerà in forma? Berrettini riuscirà a seguirlo nel possibile atto conclusivo?SettimaAtp in carriera per Marco, autore ieri di una splendida rimonta su Marton Fucsovics battuto 1-6 7-5 7-5 dopo essere stato sotto 3-5 nel secondo parziale. Il palermitano ha confermato le ottime sensazioni delle ultime settimane, nonostante il forfait a Budapest, lì dove difendeva il titolo ed è cominciata la favola personale. Il, testa di serie numero 3, al secondo turno, dopo il bye ...

