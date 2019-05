Lite Salvini-M5S sul tweet cancellato dalla Trenta Il Viminale | faccia il ministro

Province - Lite M5s-Lega/ Salvini all'attacco 'I grillini cambiano idea troppo spesso' : Province, lite all'interno del governo fra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Salvini punta il dito contro i grillini "cambiano troppo spesso idea"

Lite M5S-Lega sull'abolizione delle Province. Salvini : una buffonata : Il problema è, infatti, che alla riforma sta lavorando un tavolo tecnico cui, oltre al sottosegretario leghista all'Interno Stefano Candiani, partecipa anche il vice ministro all'Economia, la ...

Province - Salvini : "Servono". Borghi : "Quando furono aboLite non ci fu risparmio" : Nelle ultime ore il nuovo terreno di scontro tra Lega e MoVimento 5 Stelle è diventata l'utilità delle Province. Luigi Di Maio ha detto che sono uno spreco e vanno tagliate, mentre Matteo Salvini ha detto il contrario:"Vogliamo dare i servizi ai cittadini. Se i Comuni non riescono a farlo, servono le Province"Un altro leghista, Claudio Borghi, che è Presidente della Commissione Bilancio alla Camera, ha ricordato che quando furono abolite non ...

Lite M5S-Lega sull’abolizione delle Province. Salvini : una buffonata : Un fronte al giorno crea crepe nel percorso del governo M5S-Lega verso il voto europeo del 26 maggio. Il nuovo tema di divisione riguarda le `vecchie´ Province, `svuotate´ dalla riforma Delrio nel 2014. Ad aprire il dibattito un’anticipazione del `Sole 24 Ore´, secondo cui il ritorno all’elezione diretta di circa 2.500 presidenti e consiglieri prov...

Salvini - Lite tra Della Vedova e Rinaldi su La7 : “Promise di ridurre accise su benzina e non l’ha fatto”. “Neanche Renzi” : Botta e risposta vivace a Omnibus (La7) tra il segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, e Antonio Maria Rinaldi, candidato Della Lega alle elezioni europee. Della Vedova lamenta l’eccessiva attenzione del dibattito mediatico e politico sul caso Siri: “Tutto questo serve a Lega e M5s per non parlare delle questioni più concrete. Intanto, la benzina aumenta, la crescita non c’è, la recessione avanza. Mi auguro che nel corso Della ...

Caso Siri e Salva Roma - è Lite continua. Salvini 'Si sciacqui la bocca chi accosta Lega alla mafia'. Conte 'Su Siri decido io' : 'Ci sono centinaia di Comuni italiani in difficoltà, da Nord a Sud, e da prima forza politica del Paese è nostro dovere aiutarli ed ascoltarli tutti'. Dura era stata la replica della sindaca di Roma. ...

Salva Roma - Meloni : "Giusto votarlo". Di Maio : "Lite Salvini-Raggi? Sono stanco" : Dopo il teso consiglio dei ministri di ieri sera, con lo scontro M5s-Lega sul Salva Roma - prima "stralciato" poi "approvato a metà" e quindi oggetto di nuove polemiche - interviene oggi il vicepremier Luigi Di Maio. Tensioni al Cdm tra Conte e Salvini: 'Non siamo i tuoi passacarte'. Approvato a metà il Salva Roma È stato un Consiglio dei Ministri particolarmente intenso quello che si è svolto ...

"Sono stanco" - "Basta regali". Lite infinita Salvini-Di Maio : La Lite continua, come una telenovela. Si dice che la notte a più miti consigli, ma non è il caso del governo gialloverde. Dopo lo scontro in Consiglio dei ministri sul Salva Roma andato in scena a tarda notte, Di Maio e Salvini tornano di nuovo a beccarsi. Con il primo che insiste nel chiedere alla Lega le dimissioni di Armando Siri e il secondo che esulta per lo stralcio del "Salva Raggi".La linea del leader del Carroccio non è cambiata. ...

Governo. Maggioranza alle soglie della rottura. Lite Di Maio-Salvini - 'Salva-Roma' ko : Ma il testo nel suo complesso è pensato per far ripartire l'economia e contiene diversi provvedimenti bandiera. «I ministri della Lega ci sono tutti, e quando si parla di crescita e di sostegno alle ...

Lite tra clochard : accoltellato per il crocefisso. Salvini alza la sicurezza : Il ministro dell'Interno convoca un vertice al Viminale su terrorismo, estremismo islamico e immigrazione. Il M5s che lo accusa di non aver fatto nulla sui rimpatri. 'Il vero problema sono i 600mila ...

