L’incredibile storia di Hicham Ben’mbarek a Milano per 24H Europe | dal Marocco al cuore

optimaitalia

(Di sabato 4 maggio 2019)Col suo perfetto italiano dal vago accento toscano, è un esempio perfetto non solo di integrazione, ma come lo definisce lui stesso di "riscatto".Ben'mbarek, stilista e imprenditore nel settore della moda e dell'artigianato, ha partecipato aalla presentazione del documentario 24H- The next generation, che racconta 24 ore della vita di 60 giovanii in 26 diversi paesi ripresi in contemporanea per un giorno intero. Invitato al Palazzo del Cinema Anteo per raccontare la suapersonale che ha dell'incredibile,ha rilanciato la sua sfida per un'Europa di ponti e non di muri.Quel ragazzo che oggi ha 37 anni e vive a Firenze, affermato designer di abiti ed oggetti artigianali in pelle di alta qualità italiana, è arrivato in Italia su uno dei barconi oggi diventati simbolo della strage di migranti nel Mediterraneo. Lui al mare è sopravvissuto, ma ...

redazioneiene : Natan ha una crisi e minaccia Simone di voler tornare indietro. L'astinenza dalla droga si fa sempre più forte. Cli… - OptiMagazine : L'incredibile storia di Hicham Ben'mbarek di @Benheartitalia a Milano per #24HEurope, dal Marocco al cuore nuovo fi… - natyangayatri : Natyan Gayatri: l’incredibile storia del filosofo da strada -