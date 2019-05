L' Équipe | «Mourinho sta trattando con la Roma»

tuttosport

(Di sabato 4 maggio 2019) ISSY-LES-MOULINEAUX, Francia, - Mentre i mass media della Capitale sono monopolizzati dal tornado Conte , dalla Francia rimbalza una notizia che, se confermata, sarà destinata a stravolgere le ...

Guillaumemp : Stando a quanto riporta L’Equipe, José #Mourinho sta discutendo con la #Roma per un possibile arrivo in panchina. M… - SportsbookBTC : L'Equipe: Mourinho-Roma, Conte to Inter? - MGoulaouic : RT @Guillaumemp: Stando a quanto riporta L’Equipe, José #Mourinho sta discutendo con la #Roma per un possibile arrivo in panchina. Ma solo… -