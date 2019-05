Leonardo 500 | il docu film dedicato al Genio

Guida autonoma - Leonardo da Vinci l’aveva già immaginata oltre 500 anni fa : Leonardo Da Vinci, genio per antonomasia, continua a meravigliare anche a 500 anni dalla sua scomparsa: con le sue idee mai troppo rinascimentali e anzi già futuristiche; con il suo estro miracoloso, che solo nel Cinquecento lo aveva portato a immaginare un modo per far volare l’uomo. Ecco, figurarsi che non avesse già pensato a farlo spostare “autonomamente” su strada… Proprio l’automobile, termine la cui etimologia riporta al ...

Mattarella e Macron al 500° della morte di Leonardo : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il suo omologo francese Emmanuel Macron oggi celebreranno insieme il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, il genio rinascimentale che i due Paesi si sono sempre contesi. Colui che è considerato uno degli italiani più grandi di tutti i tempi, infatti, ha trascorso l'ultima parte della sua vita in Francia e oggi i due capi di Stato lo omaggeranno nella ...

Mattarella e Macron nelle celebrazioni per il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il suo omologo francese Emmanuel Macron oggi celebreranno insieme il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, il genio rinascimentale che i due Paesi si sono sempre contesi. Colui che è considerato uno degli italiani più grandi di tutti i tempi, infatti, ha trascorso l'ultima parte della sua vita in Francia e oggi i due capi di Stato lo omaggeranno nella ...

Mattarella ad Amboise da Macron per i 500 anni di Leonardo : Amboise, Francia,, 2 mag., askanews, - Sergio Mattarella, in Francia per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron al castello di Amboise, ...

Le Clos Lucé - dove Leonardo visse e morì 500 anni fa : Leonardo da Vinci morì, morì il 2 maggio 1519, cinquecento anni fa a Le Clos Lucé, il maniero a mezzo chilometro dalla reggia di Amboise, nella vallata della Loira. Qui l'artista geniale era giunto nel 1516 alla corte di Francesco I, portandosi sotto il braccio la Gioconda, e fu accolto con tutti gli onori. Elizabeth Laré, guida del castello di Amboise: "Arrivò in novembre, venendo dall'Italia a piedi. E' vissuto nel maniero del Clos Lucé. Nove ...

Leonardo 500 - il video del milanese imbruttito [VIDEO] : In particolare, l'8 maggio, nell'ambito di STEMintheCity, saranno allestite, a cura di Lenovo 6 postazioni per 6 diversi viaggi esperienziali: tempo, spazio, lavoro, ambiente, coscienza, scienza.

Mattarella e Macron celebrano il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il suo omologo francese Emmanuel Macron oggi celebreranno insieme il 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, il genio rinascimentale che i due Paesi si sono sempre contesi. Colui che è considerato uno degli italiani più grandi di tutti i tempi, infatti, ha trascorso l'ultima parte della sua vita in Francia e oggi i due capi di Stato lo omaggeranno nella ...

500 anni fa moriva Leonardo Da Vinci. Tra le invenzioni l'Ycocedron - il pallone da calcio : Leonardo ha inventato il pallone da calcio . Fatevene subito una ragione: ha inventato anche quello. Non lo ha realizzato , non palleggiava nella sua vigna di Milano, quella che gli ha donato il suo ...

Leonardo da Vinci - 500 anni fa la morte : Cinquecento anni fa la morte di Leonardo da Vinci . Tante le celebrazioni e gli eventi in occasione della ricorrenza. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è andato al castello di ...

Leonardo da Vinci - 500 anni dalla morte del Genio che ha anticipato il futuro : L'UOMO AL CENTRO - Il più famoso tra i disegni di Leonardo rappresenta l'unione simbolica tra arte e scienza: l'uomo Vitruviano è perfetto all'interno di due figure geometriche, il cerchio e il ...

Leonardo da Vinci - 500 anni dalla morte del genio che ha anticipato il futuro : L'UOMO AL CENTRO - Il più famoso tra i disegni di Leonardo rappresenta l'unione simbolica tra arte e scienza: l'uomo Vitruviano è perfetto all'interno di due figure geometriche, il cerchio e il ...

#Leonardo500 - 500 anni dopo Leonardo da Vinci : E anche in questo campo si distinse " famosi gli spettacoli in cui faceva "volare" gli attori. E, naturalmente, gli furono commissionate opere pittoriche. Naturalmente a Milano dipinse l'affresco l'...

Mattarella in Francia per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci : la visita a Notre Dame : Sergio Mattarella in in Francia per le celebrazioni del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Il presidente della Repubblica è arrivato poco fa a Notre-Dame per una visita...

Leonardo da Vinci - 500 anni dalla morte del genio : al via le celebrazioni : La cerimonia con Mattarella e Macron ad Amboise, dove l'artista toscano morì il 2 maggio 1519 mentre era ospite del re di Francia Francesco I. Per ricordarlo mostre ed eventi in tutta Italia