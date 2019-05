Lega-M5s tirano dritto ma sale tensione | si valuta calendario Vicenda Siri | è solo

ilfogliettone

(Di sabato 4 maggio 2019) "Se dipende da me e dallail governo va avanti, gli italiani mi pagano lo stipendio per lavorare non per litigare". "Dopo le europee avremo piu' serenita' per lavorare meglio come governo", "non credo che ci sara' un rimpasto". Matteo Salvini e Luigi Di Maio rassicurano sulla durata dell'esecutivo dopo le elezioni europee, ma le punzecchiature sono ormai all'ordine del giorno e lasembra non essere ancora finita, con M5s che tiene duro sulla sua revoca e lache continua a difendere il suo sottosegretario. Ladunque e' sempre molto alta, come dimostrano le parole di Alessandro Di Battista, che afferma dire la sua ricandidatura in caso di elezioni dopo il 26 maggio. Dunque tutti attendono il 27 maggio per capire quali saranno le sorti del governo e anche della legislatura.Se infatti il governo cadesse, il Capo dello Stato svolgerebbe le sue ...

