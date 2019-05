Lega-M5s | braccio di ferro su Siri Conte alza la voce | ' No a conta in Cdm | lavoriamo'

Caso Siri - la Lega affila le armi : col M5s è finita : Poi " ha continuato " come governo dobbiamo dare risposte sull'economia, sulla sanità, su tutto il resto". Tradotto: la Lega non ha tempo da perdere con le schermaglie coi 5 stelle, vuole portare a ...

Lega-M5s tirano dritto ma sale tensione - si valuta calendario. Vicenda Siri - è solo l’inizio : "Se dipende da me e dalla Lega il governo va avanti, gli italiani mi pagano lo stipendio per lavorare non per litigare". "Dopo le europee avremo piu' serenita' per lavorare meglio come governo", "non credo che ci sara' un rimpasto". Matteo Salvini e Luigi Di Maio rassicurano sulla durata dell'esecutivo dopo le elezioni europee, ma le punzecchiature sono ormai all'ordine del giorno e la Vicenda Siri sembra non essere ancora finita, con M5s che ...

Siri - Di Maio : “M5S voterà per la sua decadenza - Lega ha fatto casino per una poltrona” : Luigi Di Maio, durante un comizio a Casoria, è tornato sul caso Siri: "Se diciamo che siamo il governo del cambiamento, che siamo diversi da quelli di prima non possiamo permettere che ci sia una persona che dalle carte sembra che abbia aiutato un piccolo personaggio e lo lasciamo a fare il sottosegretario".Continua a leggere

La Lega non molla Siri - M5s minaccia il voto contro : verso lo showdown in Cdm : È un muro contro muro. Matteo Salvini non scarica Armando Siri. Il leader della Lega modula i toni pubblicamente, si attesta sulla linea del “decidano lui e Conte”. Ma chi l’ha sentito nelle ultime ore lo descrive furioso. contro il premier, anzitutto, che gli avrebbe teso quello che definiscono “un agguato”. Uno strappo, quello della conferenza stampa e della messa in calendario di un voto in Cdm, fatto ...

Sondaggi elezioni europee - la Lega irraggiungibile : 12 punti di vantaggio su M5s e Pd : Un Sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta conferma il primato della Lega nelle rilevazioni in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. Il partito di Matteo Salvini continua a prendere il largo e ha ora un vantaggio di circa 12 punti percentuali sia sul Movimento 5 Stelle che sul Partito Democratico.Continua a leggere

Matteo Salvini - la fuga dal M5s e dal Pd verso la Lega : chi si candida col Carroccio : Non mancano le sorprese per le prossime elezioni amministrative di Bergamo, dove il sindaco uscente del Pd Giorgio Gori dovrà vedersela con lo sfidante di Giacomo Stucchi. A sostegno dell'uomo di centrodestra ci sono già Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in formazione classica. Nel mezzo però c

Pro-M5S - anti-grillini e neutrali... La mappa nella Lega. Tutti i nomi : Avanti con il governo del Cambiamento. Stop all'alleanza con il Movimento 5 Stelle. All'interno della Lega il dibattito è aperto da settimane con rassicurazioni quotidiane più o meno convincenti sulla durata dell'esecutivo fino al termine della legislatura da parte di Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Sondaggi elettorali Index : bene M5S e PD - flette la Lega : Sondaggi elettorali Index: bene M5S e PD, flette la Lega Negli ultimi sette giorni il distacco tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è diminuito. A sostenerlo è Index Research nel suo Sondaggio andato in onda giovedì 2 maggio durante la puntata di Piazza Pulita su La7. Entrambe le forze politiche hanno visto crescere il proprio consenso ma i dem hanno avuto una performance migliore dei grillini. Tuttavia le posizioni sono rimaste ...

Siri indagato - Conte : “M5s non approfitti per cantare vittoria politica e Lega non si lasci guidare da reazioni corporative” : “Invito il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica. Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo aver annunciato di voler portare la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri in Consiglio dei ministri. L'articolo Siri indagato, Conte: “M5s non approfitti per cantare vittoria ...

Giuseppe Conte - colpo di mano : 'Propongo la revoca di Siri. Cosa non devono fare Lega e M5s ora'. Caos? : ... 'Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazione corporative e il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica '. Parole che lasciano intendere come, forse, non ci ...

Siri - Conte : "Deve dimettersi | La Lega non sia corporativa - M5s non ne approfitti" : Svolta nel tira e molla sul sottosegretario leghista con il premier che ne chiederà la revoca delle deleghe nel prossimo CdM pur non ergendosi a giudice. E spiega agli alleati di governo come non comportarsi nelle prossime ore.

Giuseppe Conte - colpo di mano : "Propongo la revoca di Siri. Cosa non devono fare Lega e M5s ora". Caos? : Dovrà lasciare, Armando Siri. Parola del premier Giuseppe Conte, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi annuncia: "Porterò al prossimo Consiglio dei ministri, assumendone tutta la responsabilità politica, la revoca delle deleghe da sottosegretario di Siri". La palla, ora, passa ai ministri di Lega

Siri indagato - Conte : “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative - M5s non approfitti per cantare vittoria politica” : In conferenza stampa a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha annunciato di voler proporre la revoca al sottosegretario leghista Armando Siri nel prossimo Consiglio dei ministri. “Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative e al M5s di non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica”. L'articolo Siri indagato, Conte: “Lega non si lasci guidare da reazioni corporative, M5s non approfitti per ...

Autonomia - la Lega avverte il M5S 'In vigore al massimo entro Natale' : i 5 Stelle dicono che serve un passaggio parlamentare e così si rischiano le calende greche... "Passaggio parlamentare? Bisogna capire come. Essendo un accordo tra governo e Regioni il Parlamento può solo ratificarlo o no, come accade nei trattati internazionali..." Segui su affaritaliani.it