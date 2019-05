Le notizie del giorno – Nuovo scandalo nel campionato di Serie B

Ciao Darwin 8 - Bonolis parla dell'incidente al genodrome : "Ci dispiace per quanto accaduto - seguite le notizie ufficiali per rispetto della verità" (VIDEO) : Ciao Darwin 8 ritorna in onda per il suo settimo appuntamento dopo uno stop durato 2 settimane, i giorni trascorsi sono stati movimentati dalla notizia dell'incidente in cui uno dei concorrenti è rimasto coinvolto in un incidente durante la consueta prova dei genodrome che apre d'ufficio la puntata.Tante le notizie e le indiscrezioni uscite (ne abbiamo parlato anche su TvBlog), Paolo Bonolis per fare chiarezza sull'accaduto ha 'occupato' ...

Ultime notizie Roma del 03-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Salvini attacca i giudici del tribunale di Bologna che hanno accolto il ricorso di due richiedenti asilo. il decreto sicurezza in veranda comune di iscriversi all’anagrafe una sentenza vergognosa se qualche giudice vuole fare politica dice e cambia la legge per aiutare gli immigrati in lasci il tribunale si candidi con la sinistra ovviamente ...

Ultime notizie Roma del 03-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno oggi tensione a Modena prima dell’arrivo di Matteo Salvini che ha tenuto un comizio elettorale un gruppo di centinaio di manifestanti ha iniziato a lanciare i sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica una persona è stata firmata i ragazzi guidavano Lasciateci passare liberiamoci dalla parti ...

Ultime notizie Roma del 03-05-2019 ore 17 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno contestazioni a Modena in attesa dell’arrivo di Matteo Salvini per un comizio elettorale tra un gruppo di centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale spazio Guernica all’ingresso del parco novità per il lancio di sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica una persona è stata fermata ragazzi ...

Ultime notizie Roma del 03-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Sottosegretario Armando Siri si deve dimettere lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla vicenda adesso col segretario leghista indagato per corruzione con te ha fatto sapere che questa è la sua dal CDM ho sempre dimenticato ha detto il premier per questo governo un altro tasso di etica pubblica nel caso di specie il ...

Ultime notizie Roma del 03-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ridurre le tasse è l’unico modo per far ripartire il paese il reddito di cittadinanza non far ripartire l’Italia l’ho detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa con il premio un mese Viktor orban Quando verrà estesa la flat Tax a tutti i lavoratori per me per la lega anche domani e spero che non ...

Ultime notizie Roma del 03-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il gip del tribunale di Taranto non ha convalidato i Fermi di due maggiorenni coinvolti nell’indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio sano Il 66enne di Manduria morto il 23 aprile Ma hai messo nei confronti di 2 indagati un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il giudice è così condiviso il quadro accusatorio della ...

Ultime notizie Roma del 03-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in libero venezuelano Leopoldo Lopez di cui ieri la corte suprema di giustizia venezuelana ordinato l’arresto continuerà a rimanere nella ambasciata spagnola a Caracas dove si è rifugiato il 30 Aprile dopo essere fuggito dagli arresti domiciliari Con l’aiuto della autoproclamato presidente a interim Juan guaido lo ha dichiarato lo ...