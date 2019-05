Le amministrative in Sicilia | come ne esce il governo Musumeci

amministrative : Romano - 'in Sicilia il Centro è tornato - stop a populismi e sovranismi' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Il risultato delle elezioni Amministrative in Sicilia, anche e soprattutto in considerazione dei ballottaggi, senza considerare gli importanti successi registrati al primo turno, ci dice che il Centro in politica è ritornato nella posizione che ha sempre avuto: barice

amministrative : in Sicilia sfida rimandata per cinque comuni - ballottaggi il 12 maggio : Palermo,. 29 apr. (AdnKronos) - Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Sono questi i cinque comuni Siciliani, dove si è votato col maggioritario, che il 12 maggio torneranno alle urne per i ballottaggi. A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto, la sfida sarà tr

amministrative : Gelmini (FI) - 'in Sicilia Lega arranca e sindaci M5S a casa' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "In Sicilia i sindaci del M5S sono stati cacciati dal voto popolare e la Lega, dove si è presentata da sola, arranca. Segnali da non sottovalutare. Tra narrazione e realtà c’è sempre un abisso. L’unico dato certo è il centrodestra unito che vince". Così Mariastella Gel

amministrative : Cancelleri - in Sicilia numeri dalla parte del M5S (2) : (AdnKronos) - "Questa narrazione è indecente - sottolinea Cancelleri - cioè, pensate a giornali storicamente schierati in plotone contro Berlusconi, oggi venderebbero l’anima al diavolo o alla Lega, pur di non riconoscere i numeri del M5S. Ma ancora una volta alla narrazione dei gruppi editoriali, n

amministrative : Cancelleri - in Sicilia numeri dalla parte del M5S : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Se gli italiani avessero in questi anni avuto la possibilità di trovare al centro del dibattito mediatico i risultati concreti dell’azione politica anziché le opinioni, probabilmente non avremmo perso l’abitudine di valutare i numeri anziché le chiacchiere. E in quest

amministrative : Gelarda - 'Lega cresce bene in Sicilia' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "La Lega cresce bene in Sicilia, ormai siamo un partito a forte presa popolare. La linea del buon governo tracciata da Matteo Salvini è stata recepita dai siciliani, così come nel territorio è sotto gli occhi di tutti la crescente strutturazione del partito avvenuta ne

I risultati delle amministrative in Sicilia : il M5s arretra - ma la Lega non sfonda : I cinque stelle non riescono a riconfermarsi a Gela e Bagheria, vanno invece al ballottaggio a Castelvetrano e Caltanissetta...

È in corso lo spoglio delle elezioni amministrative in 34 comuni siciliani : Domenica in Sicilia si è votato per le elezioni amministrative in 34 comuni: lo spoglio dei voti è in corso e per il momento ancora abbastanza indietro. Le città più grandi in cui si è votato sono il capoluogo di provincia

Elezioni amministrative 2019 in Sicilia : ecco i sindaci eletti : Elezioni Amministrative in Sicilia. 34 i Comuni Siciliani chiamati ad eleggere i nuovi sindaci. ecco i dati e i sindaci eletti al primo turno.

amministrative : Sicilia. aperti i seggi - si vota in 34 Comuni : aperti alle 7 i seggi nei 34 Comuni siciliani chiamati al voto per rinnovare le proprie amministrazioni locali: sindaci, assessori e consiglieri.

Elezioni amministrative in 34 comuni della Sicilia - risultati all’ultimo voto : Elezioni amministrative in 34 i comuni Siciliani dove le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. In sette comuni, I più grandi, si andrà al ballottaggio il 12 maggio qualora nessuno dei candidati superasse il 40% delle preferenze. Si vota per rinnovare le amministrazioni locali: sindaci e consigli comunali. Un test prima dell’appuntamento con le […] L'articolo Elezioni amministrative in 34 comuni della Sicilia, risultati all’ultimo voto ...

Elezioni amministrative : si vota in 34 comuni siciliani : Il 28 aprile, quasi mezzo milione di elettori è chiamato al voto in Sicilia, dalle 7 alle 23, per eleggere sindaci e consiglieri in 34 comuni, compreso Caltanissetta, l'unico capoluogo di provincia che andrà alle urne e dove si voterà, come in altri 6 comuni, con il maggioritario a doppio turno: l'eventuale ballottaggio (necessario se nessuno dei candidati ottiene almeno il 40% di consensi) si svolgerà il 12 maggio. ...