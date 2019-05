Lazio | Leiva esclusivo | ' Niente illazioni | vogliamo battere l' Atalanta'

Lazio - un turno di squalifica a Leiva : salta il Chievo : Il giudice sportivo ha punito con un turno di squalifica il centrocampista della Lazio Lucas Leiva, già diffidato e ammonito 'per comportamento scorretto nei confronti di un avversario' durante il ...

Le notizie del giorno – Le decisioni del giudice sportivo dopo Milan-Lazio - le accuse di Luca Leiva e la guerra in casa Icardi : LE decisioni DEL giudice sportivo – Nessuna sanzione per Bakayoko dopo il caso che lo ha visto protagonista con Acerbi nel post Milan-Lazio. Multa per Kessié, ma non per questo episodio, bensì per la mini rissa finale che ha visto coinvolti pure Bertolacci, Musacchio, Patric, Luis Felipe e Leiva, anch’essi puniti. Due giornate, invece, rifilate a Simone Zaza dopo l’espulsione in Torino-Cagliari. (APRI LA NOTIZIA PER ...

Milan-Lazio - le scuse non sono bastate : multa salata per Leiva - con lui sanzionati tanti altri giocatori : multa salata per Leiva dopo le parole rivolte all’addetto stampa del Milan sabato sera: con lui sanzionati anche altri giocatori per la rissa post Milan-Lazio Se il giudice sportivo ha deciso di non utilizzare la prova televisiva nei confronti dei centrocampisti del Milan, Kessié e Bakayoko, per quanto accaduto nel post partita di sabato sera tra Milan e Lazio, senza dunque dargli una sanzione, non ha potuto fare lo stesso per quanto ...

Post Milan-Lazio - Lucas Leiva non ci sta : "Accuse false e infondate - mai offeso nessuno" : Lucas Leiva non ci sta : per il centrocampista della Lazio le accuse a lui rivolte, secondo Il Messaggero avrebbe pesantemente insultato un dirigente del Milan in carrozzina , sono infondate, false e ...

Accuse contro Lucas Leiva - la dura risposta del calciatore della Lazio : “Mi preme chiarire in modo chiaro che le Accuse rivolte recentemente alla mia persona su eventuali fatti nel post partita di Milano, sono totalmente false ed infondate. È mia premura evidenziare in modo perentorio tale fatto increscioso e totalmente falso nei miei confronti, in quanto in dieci anni di carriera non mi sono mai permesso di mancare di rispetto a nessuno. Ciò non fa assolutamente parte del mio comportamento professionale ...

Milan-Lazio - Lucas Leiva risponde alle accuse : “offese ad un disabile? Notizie false ed infondate” : Il centrocampista della Lazio ha risposto con un post sui social alle accuse di aver offeso un dirigente disabile subito dopo il match con il Milan Le polemiche successive a Milan-Lazio continuano a far discutere, coinvolgendo anche Lucas Leiva. Il centrocampista biancoceleste è stato accusato di aver insultato un dirigente disabile del Milan, intimandogli di “star seduto e zitto“. Lapresse Voci denigratorie che il brasiliano ...

Lazio - il rinnovo di Leiva è vicino : È tornato a livelli mostruosi, si è caricato la Lazio nelle ultime gare, consolidandosi come una diga fondamentale per Inzaghi. Lucas Leiva è uno degli irrinunciabili, quando sta bene la differenza la fa risultando decisivo. Tare, che lo ha sempre considerato il suo miglior acquisto di sempre, se lo tiene stretto e formalizza il suo rinnovo. La situazione è ai dettagli, come riporta l’edizione odierna di Repubblica: arriverà a breve la ...

Inter-Lazio 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Leiva perfetto - bene Immobile e Caicedo - delude Perisic [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...