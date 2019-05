Lavoro | emergenza giovani | 600mila posti persi | il dramma dei Neet - InvestireOggi it

1° maggio 2019 - emergenza giovani : persi in Italia oltre 600mila posti di Lavoro in 15 anni : Gli occupati under 25 sono passati da 1,7 milioni del 2004 a 1,093 del 2019 , con una perdita secca di oltre 600mila posti . Il calo dei disoccupati - da 522 a 473mila - è più che compensato dall’aumento del numero degli inattivi (+12% da 3,8 milioni a 4,3 milioni) e anche di quello dei Neet (da 1 milione a 1,125 milioni). Il tasso di occupazione è crollato dal 28% al 19%, quello di disoccupazione invece è salito dal 23 al 30% e ...

La vera emergenza Lavoro riguarda i giovani (e i neet). In 15 anni persi oltre 600mila posti di Lavoro : Garanzia giovani il programma europeo rivolto all'universo dei Neet, i ragazzi che non studiano e non lavorano, tra i 15 e i 29 anni, arriva al quinto giro di boa. Ma oggi non se ne parla quasi più. Secondo il Sole 24 ore il programma è fermo al 28 febbraio 2019, parla di oltre 1,4 milioni di iscrizioni.Si legge sul Sole:A voler vedere il bicchiere mezzo vuoto, la maggior parte dei ragazzi registrati al programma si è persa ...