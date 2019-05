L' Alitalia dei commissari | due anni perduti

Alitalia - il risiko dei pretendenti con Air France alla finestra per bloccare Lufthansa : La settimana feriale volge al termine, ma il dibattito politico non va in ferie anche e soprattutto per ciò che riguarda il futuro di Alitalia . L'attendismo esasperato non ha giovato e le strategie ...

Alitalia - due anni dal fallimento. E i commissari studiano l'ennesimo rinvio della scadenza dei termini : ROMA - Dovrebbe arrivare oggi la decisione dei commissari Alitalia sull'ennesimo rinvio dei termini per la presentazione delle offerte vincolanti scaduti due giorni fa. Non ci sono grosse novità ...

Alitalia : il 21 maggio sciopero unitario di 24 ore dei sindacati : sciopero unitario di 24 ore del trasporto aereo, ad esclusione dei controllori di volo, il 21 maggio. Lo hanno deciso Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Tra le motivazioni le ...

Scadono i termini per Alitalia - probabile rinvio. Pil e disoccupazione nell'agenda dei mercati : MILANO - Alla vigilia della festa del lavoro, cioè martedì, Scadono in teoria i termini perché la cordata delle Ferrovie dello Stato, con il Tesoro e gli americani di Delta, presentino l'offerta ...

Nuovi nomi per Alitalia - ma i soldi sono sempre quelli dei contribuenti : Roma. Ogni giorno una nuova possibile soluzione per Alitalia. Ma sempre e comunque una soluzione di stato con un unico grande pagatore: il contribuente italiano. Dopo la girandola di compagnie aeree, i soci pubblici sono gli unici protagonisti certi in questa partita guidata dal comandante in pector

Alitalia - ultimatum dei commissari alle Ferrovie : Tensione fra i commissari e Fs su Alitalia . 'Ferrovie, che hanno dato una disponibilità ferma, o si danno da fare e ci portano una richiesta di proroga, con documenti sulla trattativa, o rinuncino e ...

Alitalia - aut aut dei commissari : Quanto a Delta, rispondendo alle domande dei parlamentari il commissario straordinario Stefano Paleari ha sottolineato che quello di Delta è "l'interesse del vettore più importante al mondo. Se poi c'...

Alitalia - ultimatum dei commissari a Fs : "Si decida o non resta che la liquidazione" : MILANO - Il tempo per Alitalia non è infinito e Ferrovie dello Stato deve scegliere una volta per tutte se vuole entrare in partita o meno. Il messaggio arriva forte chiaro dal commissario ...

Sciopero dei piloti confermato per lunedì 25 marzo. A terra quasi 100 voli Alitalia : MILANO- Disagi in vista per chi volerà con Alitalia lunedì mattina. Anpac e Apnav hanno confermato lo Sciopero di 4 ore piloti e assistenti di volo di Alitalia proclamato per il 25 marzo. 'Nella tarda ...

Alitalia - vertice a Londra per un partner finanziario. Allarme dei sindacati : Per la nuova Alitalia si cerca un altro partner, stavolta finanziario, da affiancare a Ferrovie dello Stato, Delta Air Lines e ministero dell'Economia. Dall'incontro di Londra, venerdì 8, FS torna con la certezza di avere un socio industriale, la compagnia americana, e più di un dubbio sul ruolo di easyJet. Il vettore britannico avrebbe ...