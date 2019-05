Caitlin - la ragazza senza memoria che ogni notte cancella i ricordi del giorno prima : Era un giovedì. Caitlin correva, si stava allenando come quasi tutti i giorni nella corsa campestre. Non era sola: insieme a lei ci erano alcuni compagni di squadra. Le giravano intorno, ridevano e scherzavano, fino a che uno di loro le va addosso. Si scontrano e Caitlin viene colpita in testa, alla tempia. Da subito non sembra un normale infortunio: quando la mamma va a prenderla, lei non riesce ad aprire la portiera della macchina. Non ...

Modena - ragazza esclusa dalla palestra perché indossa il velo. Il titolare : “Mia struttura - mie regole” : “Mia palestra, mie regole. Non iscrivo Batman o suore”, le ha detto il proprietario, alludendo al velo che le copriva il capo. Con queste parole una ragazza italiana, di origine marocchina, è stata esclusa da una palestra privata di Mirandola, in Provincia di Modena. La sua colpa, indossare l’hijab, il copricapo legato alla religione e la cultura musulmana. La giovane, di 28 anni, è un’interprete di professione e vive in ...

Caitlin - la ragazza che ogni notte cancella i ricordi del giorno prima : Oltre un anno fa la 16enne americana ha subito un trauma cranico che sembrava banale. I medici le hanno diagnosticato l’amnesia anterograda: non ricorda nulla per più di 12 ore e vive sempre il presente

Mirandola - ragazza marocchina espulsa dalla palestra perché indossa il velo : Una giovane italiana, di origine marocchina, è stata esclusa da una palestra privata di Mirandola in provincia di Modena, perché indossa il velo. Lo denuncia il Comune al quale la ragazza si è rivolta.“Il proprietario - ha raccontato la ragazza, 28 anni, di professione interprete, in Italia da vent’anni, in una lettera al sindaco - ha rifiutato la mia iscrizione poiché mi vesto in modo poco occidentale. Ho ...

Caitlin - la ragazza che ogni mattina si sveglia senza ricordi del giorno prima : Il 12 ottobre del 2017 Caitlin Little, una ragazza americana del North Carolina, ha subito un trauma cranico scontrandosi accidentalmente con un compagno mentre si allenava. Dopo quell’incidente, i medici le hanno diagnosticato l’amnesia anterograda: praticamente la giovane non ricorda nulla per più di 12 ore. Inizialmente non sembrava nulla di grave, ma invece quel colpo ha “fermato” la sua memoria. Dopo quell’incidente Caitlin venne ...

'Ho paura - spero che restino in carcere' - la ragazza violentata a Viterbo - : Roma, 2 mag., askanews, - 'Ho paura e spero che restino in carcere'. Lo ha detto al suo legale, l'avvocato Franco Taurchini, la ragazza vittima della violenza di gruppo avvenuta il 12 aprile scorso a ...

Manduria - la confessione di una ragazza : "Tra i bulli c'è anche il mio ragazzo" : Luca Sablone La ragazza identifica il suo fidanzato in un video: già otto ragazzi sono stati sottoposti a fermo Vedere Antonio terrorizzato era il miglior passatempo di otto ragazzi, che si divertivano dunque a maltrattare il 66enne con problemi psichici. L'episodio di Manduria ha dell'incredibile e nelle pagine relative al provvedimento di fermo viene considerato e descritto come "profonda e ingiustificata spietatezza". Ma se da una ...

La ragazza norvegese che colleziona preservativi usati appendendoli alle pareti della sua stanza : Tonje è una ragazza norvegese di 28 anni. Dal 2010 ha scoperto una passione del tutto particolare, che l’ha portata negli anni a collezionare oltre 1.900 preservativi, usati da lei e… L'articolo La ragazza norvegese che colleziona preservativi usati appendendoli alle pareti della sua stanza proviene da Essere-Informati.it.

Valentina Vignali diffidata da Francesca Brambilla - la ragazza con cui dice che il suo ex fidanzato l’ha tradita : La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da meno di un mese ma già sono arrivate tre diffide legali che vedono protagoniste altrettante concorrenti del reality di Canale 5. Dopo quella di Cristiano De André nei confronti della figlia e quella di Wanda Nara contro la sorella di Mauro Icardi, ora tocca a Valentina Vignali. La cestista è stata infatti diffidata da Francesca Brambilla, la ragazza che lei ha più volte indicato come colei con ...

Diretta Uomini e Donne : Giulia sospetta che Flavio abbia una ragazza : Secondo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne. Quella di ieri è stata una puntata dai toni abbastanza accesi, infatti ci sono state parecchie discussioni tra Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici, al punto tale che Muriel ha deciso di abbandonare lo studio. Oggi, invece, le due protagoniste saranno le troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Per la prima i giorni appena trascorsi sono stati speciali, infatti la ragazza ha ...

Scende dall’auto e butta i cuccioli chiusi in un sacchetto in un cassonetto : la ragazza incastrata dalle telecamere : Scende dall’auto e, con fare circospetto, getta un sacchetto nel cassonetto della spazzatura. Sin qui tutto normale, se non fosse che dentro l’involucro erano chiusi cinque cuccioli di cane nati da pochissimi giorni. Ad accorgersi è stato un uomo che stava rovistando tra i rifiuti. Ora le forze dell’ordine della California stanno cercando di identificare la donna ripresa dalle telecamere di videosorveglianza a Coachella. Video ...

C’è una ragazza che “muore” in luoghi affollati o vicino a monumenti celebri : ecco perché : Una folla in primo piano in mezzo a un prato e lei dietro, a due metri, spiaccicata per terra con la faccia tra le margherite. Un tizio si fa un selfie in una hall di un albergo pacchiano e ancora lei a pochi passi sdraiata come morta con viso e corpo schiacciati su un tappeto. Una bella piazza piena di gente e ancora lei supina, lunga e distesa, spiaccicata sul selciato di sampietrini. La ragazza che spesso “muore” in luoghi affollati di ...

Charlize Theron : “Pensavo che mio figlio fosse un ragazzo ma in realtà è una bellissima ragazza” : “Pensavo che fosse un bambino. Fino a quando non mi ha guardato quando aveva tre anni e mi ha detto: ‘Io non sono un ragazzo!‘”. Parole di Charlize Theron che racconta di come suo figlio Jackson, 9 anni, abbia deciso la propria identità di genere in totale libertà. L’attrice, durante un’intervista al Daily Mail, ha spiegato che il figlio sente di avere un’identità di genere diversa da quella di nascita. ...

Charlize Theron : "Pensavo che mio figlio fosse un ragazzo - invece è una splendida ragazza" : "Mio figlio Jackson è una ragazza", a dirlo è l'attrice Charlize Theron. Dopo aver fatto molto parlare di sé negli ultimi tempi, prima lamentandosi di essere single da dieci anni e poi rivelando di avere avuto una cotta adolescenziale per Tom Hanks, l'interprete torna al centro dell'attenzione, rivelando al Daily Mail che il suo primogenito Jackson (di circa 9 anni), sempre presentato al mondo come un bambino, avverte di ...