La Pausini su Achille Lauro | ' Sono pazza di lui' | i fan chiedono il feat

(Di sabato 4 maggio 2019) È un endorsement inaspettato da molti, ma tutto sommato non così imprevedibile quello che Laura, una delle voci più iconiche e rappresentative della musica pop italiana degli ultimi vent'anni, anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, ha deciso di fare pubblicamente nei confronti di, ormai artista di prima fascia nel sempre più variegato panorama musicale del bel paese.La cantante originaria di Faenza, che ha manifestato la sua stima artistica nei confronti del rapper e cantante attraverso alcuni commenti sulla popolarissima pagina Instagram di quest'ultimo, non ha usato mezzi termini, dichiarandosi a chiare lettere come una vera e propria 'fan' dell'autore di 'Rolls Royce'....

