La maggioranza degli italiani vuole la castrazione chimica

Sondaggio Emg Acqua per Agorà - per la maggioranza degli italiani via Raggi e Siri. Ma ora basta litigare : Via la sindaca Raggi e il sottosegretario Siri, ma basta litigare. È quanto emerge da un Sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Raitre. Per la maggior parte degli italiani, il 58% il sottosegretario Siri dovrebbe dimettersi. Questa percentuale sale all'85% tra gli elettori del M5S e al 70% tra gli elettori del PD. Per il 33% invece dovrebbe restare al suo posto. Tuttavia, rileva lo stesso Sondaggio, ...