La Libia punta 9 barche italiane La Marina invia due pattugliatori

(Di sabato 4 maggio 2019) Claudio Cartaldo Nove pescherecci italianiti dalla Guardia costiera libica. Interviene laitaliana per proteggerli. Tensione in mareTensione in mare tra Italia e, questa volta non per i migranti ma per questioni di pesca. La Guardia costiera libica, intorno a mezzanotte, ha messo "nel mirino" eto nove pescherecci italiani, che sono stati "salvati" dallaitaliana.Al centro della "battaglia navale" una antica querelle sulle acque del Golfo di Sirte, che Triboli rivendica come territoriali mentre gli Stati considerano come acque internazionali. Le motovedette libiche hannoto i pescherecci italiani ed è probabile, rivela l'Adnkronos, che le imbarcazioni tricolori sarebbero state sequestrate e multate dallacome successo altre volte. In questo caso, però, è intervenuta laitaliana che ha messo sotto protezione i pescherecci ...

