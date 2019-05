La guerra in Libia si blocca alla periferia di Tripoli

guerra IN LIBIA/ La trasferta a Tunisi fa vacillare la linea Conte : Ieri a Tunisi si è svolto un vertice intergovernativo, dove si è parlato anche di LIBIA. Salvini sembra pensarla diversamente da Conte

guerra IN LIBIA/ "L'Italia deve rimanere a Misurata. E parlare con Putin" : In LIBIA Mosca sta tentando di replicare il modello siriano. I nostri militari? L'Italia non deve cedere al ricatto di Haftar

Haftar bombarda Tripoli - 300 morti nella guerra in Libia : ... la compagnia petrolifera Noc ha lanciato l'allarme e chiesto "l'immediata cessazione delle ostilità" che "mettono in serio rischio le nostre attività, la produzione e l'economia nazionale". La Noc, ...

Haftar bombarda Tripoli - 300 morti nella guerra in Libia : Continua la guerra in Libia, che ha mietuto sinora 300 vittime facendo strage di donne e bambini: le forze di Khalifa Haftar hanno bombardato dal cielo un sobborgo di Tripoli, a un passo dal cuore della capitale, causando la morte di almeno 11 persone. Tripoli lo ha accusato di aver usato "aerei stranieri", mentre Fayez al Sarraj ha chiesto alla Procura militare l'arresto del maresciallo e di altre 63 persone coinvolte nell'offensiva contro la ...

guerra IN LIBIA/ Jean : Conte e Di Maio hanno messo l'Italia in un vicolo cieco : In LIBIA il portavoce del generale Haftar ha chiesto ufficialmente il ritorno in Italia dei nostri soldati di stanza all'ospedale di Misurata

"Francia - ruolo militare in Libia" Nave da guerra nel porto di Haftar : Nuove prove dell'appoggio della Francia: "una Nave da guerra nel porto di Haftar". E intanto anche Trump scarica Serraj e dà il via libera al generale, facendo un dispetto all'Italia Segui su affaritaliani.it

guerra IN LIBIA/ "Il vero problema di Trump sono gli amici di Obama e Clinton" : Trump si schiera con il generale Haftar ma deve combattere con i membri più conservatori del suo governo, i neocon Mike Pompeo e John Bolton

guerra civile in Libia - l'inviato Onu : «Per uscirne la sola via è il dialogo» : La società locale ne è sconvolta, l'economia seriamente danneggiata. Se la Libia è trascinata a diventare scenario di una continua Guerra civile la sua popolazione sarà vittima di una tragedia che ...

Le ambiguità della Francia sulla guerra in Libia : Il governo di Parigi sostiene l’offensiva del colonnello Khalifa Haftar, che però rischia di prolungare il conflitto. Leggi

guerra civile in Libia : raid aerei Haftar su Tripoli e dintorni : La scorsa notte l’aviazione del generale Khalifa Haftar ha compiuto raid aerei su Tripoli e dintorni “causando panico tra gli abitanti”. Lo rende noto su twitter il portale libico The Libya Observer aggiungendo che non risultano vittime al momento. Ieri le forze fedeli al governo di accordo nazionale hanno lanciato una controffensiva a sud e a est di Tripoli accerchiando, secondo fonti militari, le forze dell’uomo forte ...

Nel cuore della guerra in Libia «Haftar respinto con perdite» : Fausto Biloslavo Tripoli «L'offensiva del ribelle Haftar è fallita al 100%» garantisce il comandante libico di un travolgente contrattacco, che ha rimandato indietro le forze dell'uomo forte della ...

guerra in Libia - Italia e Francia linea comune : "Cessate il fuoco in tempi brevi" : "La Francia - ha ribadito ieri una nota della presidenza francese - appoggia il governo legittimo del primo ministro Fayez al-Sarraj e la mediazione dell'Onu per una soluzione politica inclusiva in ...

Libia - la guerra avanza e i più deboli restano indietro : Con l'intensificarsi dei combattimenti in Libia, un numero sempre maggiore di bambini si trova in pericolo. Secondo gli ultimi dati dell'UNICEF, oltre 7 mila minorenni sono stati sfollati dalle proprie case a causa delle violenze. Tra i civili che aspettano ancora di essere evacuati dalle zone in prima linea di combattimento ci sono quasi 1.800 bambini. Si stima che circa 500mila minorenni siano stati colpiti dalla violenza in tutta la Libia ...

Libia - Conte : c'è rischio "guerra civile" : "Obiettivo immediato: la tregua, l'unica soluzione è politica". Non vi è "imminente pericolo per i flussi migratori", ma vi è "rischio di recrudescenza del fenomeno terroristico", sottolinea Conte: "...