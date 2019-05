La Corrida | vince il trio ' Il decollo' con la parodia de ' Il mondo' di Jimmy Fontana

Ascolti tv - Ciao Darwin vince di misura su La Corrida : Vittoria di misura per Ciao Darwin 8 su Canale 5, che ieri ha registrato 3 milioni 981 mila telespettatori, con uno share del 20,58%. Su Rai1 i “dilettanti allo sbaraglio” de “La corrida” hanno raggiunto 3 milioni 896 mila telespettatori e uno share pari al 17.8%. Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 il film “Avengers: Age of Ultron” è stato visto da 1 milione 370 mila telespettatori (5.9%), mentre su ...

Ascolti Ciao Darwin e La Corrida : Bonolis vince anche dopo lo stop : Paolo Bonolis torna con Ciao Darwin 8 e vince contro La Corrida di Carlo Conti dopo 14 giorni di stop per via del megaponte, Paolo Bonolis torna e vince la gara degli Ascolti contro Carlo Conti. Per Ciao Darwin 8 i telespettatori sono 3.981.000 pari al 20.6% di share, che bastano per superare La Corrida. Il programma di Bonolis, ancora vincitore, soffre la pausa forzata e scende per la prima volta in questa edizione sotto i 4 milioni, ...

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato l’attenzione di 900.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Truman – Un Vero Amico è per sempre ha raccolto davanti al video ...

La Corrida - sesta puntata : vince il trio de Il Decollo : Come di consueto, a decretare i vincitori è il pubblico tramite 'applausometro'. A vincere la sesta puntata de La Corrida, questa sera, il trio per due terzi comasco de Il Decollo, composto da Andrea Salvadè, di 34 anni, originario di Como e assicuratore, Roberto Bonanno, 42 anni da Lurate Caccivio, musicista, e Alessandro Pelagalli, 35 anni di Varese, cuoco. Andrea, Roberto e Alessandro hanno presentato la loro versione de Il mondo, il ...

Replica de La Corrida su Rai Play - puntata di ieri : vince Andrea suonando strani strumenti : ieri sera è andata in onda una nuova puntata de La Corrida di Rai 1 con Carlo Conti. Tante risate e divertimento in studio e a casa. La serata è stata seguita da un pubblico numeroso, facendo registrare un nuovo successo di ascolti. Chi volesse rivedere la puntata di ieri può seguirla in Replica su Rai Play. Nel corso della serata il vincitore è stato Andrea Spada di Teramo, che ha dedicato al nonno il suo trionfo. Vincitore de La Corrida del 26 ...

A La Corrida vince un vero fenomeno : nuovo record per lo show : Venerdì 26 Aprile, su Rai Uno, è stata trasmessa una nuova puntata de La Corrida . Lo show condotto da Carlo Conti, dopo la pausa pasquale, è ancora una volta un grande successo di pubblico. Con più ...

La Corrida - vince la quinta puntata il batterista Andrea Spada suonando gli oggetti più strani : Standing ovation e tripudio di applausi per il giovane batterista che nell'ultima puntata de La Corrida ha sorpreso suonando...

La Corrida - 26 aprile 2019 : vince il percussionista Andrea Spada : Le esibizioni della quinta puntata non si discostano dalla media delle altre puntate: 1) Valentina Fugazza, 41 anni di Ventimiglia, lavora in un ristorante, tira con l'arco e canta Rolls Royce, perché "era una giovane ribellA". Cantare è una parola grossa... "E' difficile anche perché non conosco l'inglese...". Partono i cani.prosegui la letturaLa Corrida, 26 aprile 2019: vince il percussionista Andrea Spada pubblicato su TVBlog.it 26 ...

Ascolti TV | Venerdì 12 aprile 2019. Ciao Darwin vince con il 24% - La Corrida al 19% : Youma Diakite e Enzo Salvi a Ciao Darwin Su Rai1 La Corrida ha conquistato 4.058.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 4.624.000 spettatori pari al 24% di share (l’ultimo breve segmento, in onda dalle 24.45 alle 24.54 al 26.3% con 2.207.000 spettatori). Su Rai2 Kingsman – Secret Service ha interessato 1.147.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Red ha catturato ...

La Corrida - Riccardo vince suonando un flauto di cioccolato : pubblico in piedi per lui : Il pubblico de La Corrida è scattato in piedi e ha iniziato a battere le mani a tempo mentre il giovane Riccardo Termini...

Successo per "La Corrida" - vince il flauto di cioccolato di un giovane palermitano : Si è conclusa venerdì, 12 Aprile, sulle frequenze di Rai Un, un'altra puntata de La Corrida . Lo storico show che è condotto da Carlo Conti, vince di nuovo la serata, totalizzando ben 4 milioni di ...

'La Corrida' - vince il flauto - di cioccolato - di un giovane palermitano : Ha superato i 4 milioni di spettatori con uno share del 19%. La quarta puntata de La Corrida ha proclamato vincitore un giovane giardiniere che ha lasciato tutti a bocca aperta. Riccardo Termini è un ...

Rai1 - oltre quattro milioni per La Corrida : vince il flauto - di cioccolato - di un giovane palermitano : Ha superato i 4 milioni di spettatori con uno share del 19%. La quarta puntata de La Corrida ha proclamato vincitore un giovane giardiniere che ha lasciato tutti a bocca aperta. Riccardo Termini è un ...

Ascolti TV | Venerdì 12 aprile 2019. Ciao Darwin vince con il 24% - La Corrida al 19% : Youma Diakite e Enzo Salvi a Ciao Darwin Su Rai1 La Corrida ha conquistato 4.058.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 4.624.000 spettatori pari al 24% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret Service ha interessato 1.147.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Red ha catturato l’attenzione di 899.000 spettatori (4%). Su Rai3 La Mafia Uccide solo d’Estate ha raccolto ...