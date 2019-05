La ancora travagliata relazione tra italiani e pubblica amministrazione Un rapporto

agi

(Di sabato 4 maggio 2019) L'Italia è agli ultimi posti in Europa per “interazione digitale” tra cittadini e PA: nel 2018 solo il 24% deglidichiara aver interagito con la PA per via telematica, contro il 92% dei danesi, il 71% dei francesi, il 57% degli spagnoli. Il valore medio nell'Unione Europea è del 52%. Peggio di noi solo Bulgaria e Romania.SCARICA QUI ILCOMPLETOCittadini e PA: unche migliora ma chenon soddisfa la maggior parte dei cittadini. Più della metà della popolazione è tutt'ora convinta che il funzionamento delle strutture pubbliche non possa essere ritenuto soddisfacente. Confrontando tuttavia la recente rilevazione con quella analoga risalente al 2017, si registra un parziale miglioramento. La quota di coloro che ritengono che la PA funzioni “molto male” si riduce dal 17,9% al 10,2%.Analogamente si riduce la quota di coloro – la ...

