La 35ª giornata di Serie A Tim e la grande boxe internazionale | gli imperdibili

(Di sabato 4 maggio 2019) Da non perdere nel weekend su DAZN: Udinese-Inter, Canelo-Jacobs di, Benetton-Munster nei Playoff del Pro14 Un’altra ricca offerta di sport nel weekend targato DAZN. A partire da stasera, la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati oltre 40 eventi sportivi, da poter seguire sia live che on demand, tra calcio nazionale e, sport da combattimento, rugby, sport americani e motori.Calcio: Udinese-Inter, il derby toscano Empoli-Fiorentina e Sassuolo-FrosinoneLa 35esimadiA TIM su DAZN si apre oggi, alle 20:30, con il match tra Udinese e Inter (PER POTERLO VEDERE BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). La sfida vedrà il confronto tra gli uomini di Tudor, in cerca di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica e i nerazzurri, desiderosi di consolidare il terzo posto. Prima, durante e dopo il match spazio a ...

