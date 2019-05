L eroe Ramy al derby di Torino invitato da Dybala ' Per la cittadinanza nessuno si è

Un parente di Ramy l' eroe ha precedenti : ... che sulla decisione di concedere al giovane egiziano la cittadinanza hanno deciso di giocare un round della partita politica in vista delle Europee. Intanto Di Maio insiste per concedere la ...

Un parente di Ramy l' eroe ha precedenti : 0.45 Una sfilza di precedenti penali di uno "stretto familiare" di Ramy , il 13enne "eroe" di San Donato Milanese, impedirebbero l'ottenimento della cittadinanza che potrebbe essere concessa a lui, ma non al suo nucleo familiare. E' l'ultimo sviluppo della querelle che contrappone i due vicepremier Salvini e Di Maio, che sulla decisione di concedere al giovane egiziano la cittadinanza hanno deciso di giocare un round della partita politica in ...

Juve - Dybala chiama Ramy : 'Sei un eroe !' : Preferiamo chiama rla 'cosa' questa storiaccia di cronaca, perché quella telefonata al cellulare fatta da Ramy Shehata per chiedere aiuto ha cambiato per sempre il corso della sua esistenza e dei 51 ...

Paulo Dybala manda un messaggio a Ramy e lo invita allo stadio : “Sei un eroe - voglio conoscerti” : “Ciao Ramy , come stai? Spero molto bene. Sono Paulo Dybala , volevo dirti che ho saputo quello che hai fatto, sei veramente un eroe . Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe parlare con te. E vorrei invita rti allo Stadium a vedere una partita, quando potrai. Spero veramente di poterti conoscere. Sono davvero contento di poterti manda re questo audio: sei davvero un grande, ti mando un forte abbraccio“. ...

Alessandro Sallusti a valanga sul ragazzino eroe dell'autobus : "Caro Ramy - ecco cosa non hai capito" : "Ramy, il ragazzo egiziano che con le sue telefonate ha sventato la strage sul bus dirottato da un terrorista senegalese, non si accontenta della cittadinanza «per merito» ipotizzata in queste ore, ma vuole lo ius soli per tutti, cioè la cittadinanza per diritto di nascita". Peccato, scrive Alessand