Kyle Eastwood e Di Battista incantano il Torino Jazz Festival

(Di sabato 4 maggio 2019) Un omaggio a Ennio Morricone, al cinema e ai maestri del. E' "Gran", la produzione originale del, nata dalla collaborazione tra il sassofonista Stefano Di, primogenito dell'attore e regista Clint, autore delle colonne sonore dei film "Mistic River", "Million Dollar Baby" e "Invictus". Sul palco con loro Fabio Gorlier, al pianoforte, e Alessandro Minetto, alla batteria.In una pausa delle prove abbiamo incontrato alle Ogrche ci ha parlato della passione per il cinema e la musica, che gli hanno trasmesso i suoi genitori: "I miei genitori suonavano e la musica è ciò che amo di più. Ho recitato un po' da ragazzo, ma è la musica la mia passione". Un amore quello per il cinema che però non ha mai abbandonato:ha curato alcune colonne sonore dei film del padre. "Tra i compositori di colonne sonore Ennio Morricone ...

