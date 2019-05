Klopp e Nick | separati alla nascita | il barman che diventa l' allenatore del Liverpool

sport.sky

(Di sabato 4 maggio 2019) Non sarà né il primo né l'ultimo sosia prestato dal mondo del calcio, certo è che l'immagine diWilkinson sta letteralmente facendo il giro dei social. E per colui che vive a Fareham, contea dell'Hampshire in Inghilterra, il parallelo imperdibile ...

nickledgers : .@lfc bravissimo #klopp! grazie, nick. #lfc -