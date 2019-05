Kelly Clarkson operata di appendicite

blogo

(Di sabato 4 maggio 2019) Il 1 maggio conduttrice dei Billboard Music Awards,è dovuta correre in ospedale, una volta chiusa la diretta, per finire sotto i ferri.L'ex trionfatrice di American Idol è stata infattidi, dopo aver sofferto per l'intera settimana. Un'operazione d'urgenza, al termine di una serata in cui laha condotto e cantato, senza far minimamente arrivare sentori di qualsivoglia problema fisico. Ma in realtàstava soffrendo, e neanche poco.Non mentirò. Potevo scoppiare in lacrime dal dolore dopo lo show. Ma grazie a tutte le persone fantastiche al Cedars-Sinai. Sono volata a casa direttamente dopo l’evento, ho fatto l’operazione questa mattina e adesso mi sento benissimo. Addio appendice, #TheShowMustGoOn.di04 maggio 2019 10:44.

