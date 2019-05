Juventus -Torino - Mazzarri si rammarica : “il pareggio brucia. Puniti per l’unica disattenzione su Cristiano Ronaldo” : L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri , commenta con un po’ di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di Lukic aveva fatto accarezza al Torino non solo la gioia di vincere il derby, ma anche la possibilità di raggiungere la zona Champions. Il gol di Cristiano Ronaldo, arrivato a soli 6 minuti dalla fine, ha spento le fantasie dei tifosi ...

Juventus -Torino - le pagelle bianconere : Chiellini una sicurezza - Kean tradito dall'emozione : SZCZESNY - voto: 6 tradito dal fuoco amico, nulla può sul tiro di Lukic. Deve fare una sola parata ed è attento sul tiro di Belotti al 14'. CANCELO - voto: 5 Sembra in vacanza, è scarico. Non difende, ...

Highlights Juventus-Torino 1-1 : VIDEO - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo agguanta il pari nel finale. beffa per Mazzarri : Juventus e Torino hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 35^ giornata della Serie A, il derby della Mole si è concluso senza vinti né vincitori. I granata hanno sognato a lungo la vittoria alla vigilia della commemorazione per i Caduti di Superga e hanno accarezzato i tre punti fondamentali in ottica Champions League ma purtroppo sono stati beffati nel finale. Gli uomini di Mazzarri sono passati in vantaggio al 18′ grazie al gol ...