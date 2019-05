Juventus-Torino | le pagelle granata | Izzo ha la calamita nei piedi | Berenguer mostra i

Juventus-Torino - le pagelle bianconere : Chiellini una sicurezza - Kean tradito dall'emozione : SZCZESNY - voto: 6 tradito dal fuoco amico, nulla può sul tiro di Lukic. Deve fare una sola parata ed è attento sul tiro di Belotti al 14'. CANCELO - voto: 5 Sembra in vacanza, è scarico. Non difende, ...

Highlights Juventus-Torino 1-1 : VIDEO - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo agguanta il pari nel finale. beffa per Mazzarri : Juventus e Torino hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 35^ giornata della Serie A, il derby della Mole si è concluso senza vinti né vincitori. I granata hanno sognato a lungo la vittoria alla vigilia della commemorazione per i Caduti di Superga e hanno accarezzato i tre punti fondamentali in ottica Champions League ma purtroppo sono stati beffati nel finale. Gli uomini di Mazzarri sono passati in vantaggio al 18′ grazie al gol ...

Juventus-Torino 1-1 - Ronaldo beffa i granata nel finale : LA CRONACA - Con ben nove infortunati, Emre Can l'ultimo della lunga lista,, le scelte di Allegri sono decisamente limitate: 4-4-2 per il tecnico livornese, con Kean e Ronaldo in avanti. Mazzarri ...

La curva della Juventus omaggia il Grande Torino : 'Onore ai caduti di Superga', così l'Allianz Stadium saluta il Grande Torino di cui domani, 4 maggio, si celebrano i 70 anni della scomparsa. La curva Sud della Juventus, pone cisì fine a una serie di ...

Serie A : Ronaldo salva la Juventus - ancora eurosogno per il Torino : Poteva essere una serata di gloria con vista Champions, per il Torino, non ci fosse stato il colpo di testa del solito, enorme Cristiano Ronaldo quasi ai titoli di coda. Ma anche così, con un pareggio più che dignitoso, il cammino verso l'Europa dei granata può continuare: il sogno è vivo, i margini

Juventus - Allegri : «Il Grande Torino è la storia del calcio. Adani? Mi dispiace» : Torino - È un Max Allegri rammaricato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare il secondo pareggio consecutivo dei suoi uomini in campionato. ' Contro il Torino sarebbe stata una sconfitta immeritata, perché la squadra ha disputato una buona partita: devo ...

Juventus-Torino 1-1 : Ronaldo risponde a Lukic : TORINO - Ancora Cristiano Ronaldo . Dopo averlo fatto al Meazza contro l' Inter , il portoghese rimette in linea di galleggiamento la Juventus anche nel derby contro il Torino con la rete che fissa l'...

Grande Torino - a 70 anni da Superga l'omaggio della curva della Juventus : ... venerdì delegazioni dei musei di Juve, Toro, Fiorentina, River Plate e Benfica si sono incontrate a Superga davanti alla lapide, colorata da sciarpe di squadre di tutto il mondo. E sabato gli ...

Cristiano Ronaldo spegne il sogno granata - Juventus-Torino finisce 1-1 : Roma - Juventus e Torino hanno pareggiato 1-1 nell'incontro valido per la 35esima giornata di serie A: vantaggio dei granata con Lukic al 18' del primo tempo , pareggio dei bianconeri siglato da ...

Juventus-Torino – Il derby della Mole regala il chiarimento tra Allegri e Adani : “rispetto le idee di tutti - ma…” : Il derby della Mole ha regalato il chiarimenti tra Massimiliano Allegri e Adani dopo la lite della scorsa settimana: le parole del tecnico bianconero dopo Juventus-Torino E’ il nuovo incontro tra Allegri e Adani ad aver tenuti incollati al televisore tantissimi spettatori al termine del derby della Mole, tra Juventus e Torino, conclusosi col punteggio di 1-1. AFP/LaPresse “Credo che sarebbe stata una sconfitta immeritata, la ...

Juventus-Torino - Allegri : “Buona partita - evitata una sconfitta immeritata” : JUVENTUS TORINO 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del pareggio contro il Torino: “Contro il Torino sarebbe stata una sconfitta immeritata, perché la squadra ha disputato una buona partita: devo fare i complimenti ai giocatori, che stanno facendo una stagione straordinaria, lottano […] L'articolo Juventus-Torino, Allegri: “Buona ...

Diretta/ Juventus-Torino - risultato finale 1-1 - : Ronaldo salva Allegri dal KO : Diretta Juventus Torino streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la 35giornata del campionato di Serie A.

Juventus-Torino termina in parità - Chiellini tra fierezza ed elogi : “abbiamo tanti attributi! CR7 e Messi? Due extraterrestri” : Giorgio Chiellini, il pareggio della Juventus col Torino e la reazione di Cristiano Ronaldo alle reti di Messi in Champions League Un pareggio dolce-amaro questa sera nel derby della Mole, valido per l’anticipo della 35ª giornata di Serie A: i granata hanno sognato fino a pochi minuti dal fischio della fine del match, grazie alla rete di Lukic al 18′, ma Cristiano Ronaldo ha infranto tutti i sogni del Torino con la rete del ...

Un’ospite d’eccezione per Juventus-Torino : allo Stadium spunta… Claudia Schiffer [FOTO] : Che sorpresa allo Stadium: in tribuna per Juventus-Torino spunta Claudia Schiffer E’ terminato in parità il derby della Mole: una Juventus un po’ sottotono è riuscita a riprendere in mano la situazione verso la fine del match contro un Torino carico e motivato a far bene per avvicinarsi all’Europa. Dopo la rete di Lukic al 18′, i granata hanno sognato in grande, ma Cristiano Ronaldo all’84’ ha riportato ...