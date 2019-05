Juventus | ladri a casa Bernardeschi | la fidanzata sventa il furto

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Ieri sera laera in campo per il derby della Mole e Massimiliano Allegri, fra i suoi titolari, aveva schierato Federico. Mentre il numero 33 juventino era in campo all'Allianz Stadium - come riferisce "La Stampa" - alcuni malviventi tentavano di introdursi nella sua abitazione torinese. Fortunatamente, però, ladi Federicoè riuscita a mettere in fuga iBrutto spavento perIeri sera, mentre Federicostava giocando con lail derby della Mole alcunitentavano di rubare insua. I malviventi hanno raggiunto l'abitazione sulla collina di Torino del calciatore juventino e hanno tentato di introdursi al suo interno. I, però, sono stati fermati dalladi Federicoche quando è rientrata aha trovato la porta blindata completamente divelta. La porta è stata staccata ...

n_bianconere : #Juventus brutto spavento per #Bernardeschi #Juve - marcogarghe : RT @GoalItalia: Ladri a casa di Bernardeschi durante #JuveToro: scappano al rientro della fidanzata ?? -