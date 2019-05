Juve | tentato furto in casa Bernardeschi durante il derby | sventato dalla fidanzata

Bernardeschi - tentato furto a casa del calciatore Juventino : Brutta avventura per Federico Bernardeschi . Ieri sera ladri si sono introdotti nella sua abitazione a Torino durante il derby della Mole. Mentre l'attaccante era in campo a cercare il gol i ladri ...

Bernardeschi - tentato furto a casa del calciatore Juventino : la fidanzata mette in fuga i ladri : Brutta avventura per Federico Bernardeschi . Ieri sera ladri si sono introdotti nella sua abitazione a Torino durante il derby della Mole. Mentre l'attaccante era in campo a cercare il gol i ladri ...

Juve-Ajax - subito Kean : Allegri è tentato. Dybala e Cancelo i piani B : TORINO - Senza Mario Mandzukic , fermatosi per un problema al tendine rotuleo, la tentazione di Massimiliano Allegri è sempre più quella di lanciare Moise Kean dal primo minuto nel tridente con ...

Ajax-Juventus - Allegri loda Rugani e svela : “ho tentato di vincerla nel finale” : Massimiliano Allegri sa bene che al ritorno ci sarà da lottare per superare la strenua resistenza dell’Ajax ricca di talenti “Rugani è uno dei migliori difensori, ha fatto bene e lo sapevo. Ma in generale abbiamo fatto bene tutti in fase difensiva, un po’ meno in certe situazioni offensive. Si doveva correre di più alle loro spalle, perché loro a volte non difendono. L’Ajax ha delle qualità importanti, non per niente è arrivata fin ...